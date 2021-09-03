全國人大政協國台辦同斥歐洲議會外委會友台報告　損中歐互信合作

歐洲議會外交委員會高票表決通過「台歐盟政治關係暨合作」（EU-Taiwan Political Relations and Cooperation）報告暨相關修正提案，其中包括建議將「歐洲經貿辦事處」（European Economic and Trade Office in Taipei）更名為「歐盟駐台辦事處」（EU Office in Taiwan），以反映雙方密切合作的雙邊實質關係。

中國大陸全國人大外事委員會在周五（3日）發聲明，批評上述報告遠遠超出歐盟對台開展非官方交流合作的範疇，嚴重違反「一個中國原則」，損害中歐互信與合作，對此表示堅決反對。



此外，國台辦發言人朱鳳蓮稍早前回應稱，正告民進黨當局，任何拉攏、貼靠外部勢力謀「獨」的圖謀，都註定失敗。

全國人大的聲明指出，台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，「一個中國」原則是公認的國際關系准則和國際社會普遍共識，是中歐建交和發展雙邊關系的政治基礎。中歐雙方發布的各類文件和聲明中，歐方均重申「一個中國」原則。歐洲議會作為歐盟的重要機構之一，理應恪守有關承諾。

聲明強調，台灣問題是中國的內政，涉及中國核心利益。中國人民實現祖國統一的決心不可動搖，敦促歐洲議會充分認識台灣問題的高度敏感性，在涉台問題上謹言慎行，避免影響中歐關系政治基礎和雙方互信。

與此同時，全國政協外事委員會在聲明中亦稱，「一個中國」原則是公認的國際關係準則，是國際社會的普遍共識，也是中國與世界各國保持和發展友好合作關係的前提與政治基礎。中國人民維護國家主權和民族尊嚴的意志和決心堅定不移，堅決反對任何外部勢力插手中國內部事務、干涉中國和平統一進程，「中國必須統一，也必然統一。這是任何人任何勢力都無法阻擋的」。