全國人大政協國台辦同斥歐洲議會外委會友台報告　損中歐互信合作

歐洲議會外交委員會高票表決通過「台歐盟政治關係暨合作」(EU-Taiwan Political Relations and Cooperation)報告暨相關修正提案,其中包括建議將「歐洲經貿辦事處」(European Economic and Trade Office in Taipei)更名為「歐盟駐台辦事處」(EU Office in Taiwan),以反映雙方密切合作的雙邊實質關係。

中國大陸全國人大外事委員會在周五(3日)發聲明,批評上述報告遠遠超出歐盟對台開展非官方交流合作的範疇,嚴重違反「一個中國原則」,損害中歐互信與合作,對此表示堅決反對。



此外,國台辦發言人朱鳳蓮稍早前回應稱,正告民進黨當局,任何拉攏、貼靠外部勢力謀「獨」的圖謀,都註定失敗。

全國人大的聲明指出,台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分,「一個中國」原則是公認的國際關系准則和國際社會普遍共識,是中歐建交和發展雙邊關系的政治基礎。中歐雙方發布的各類文件和聲明中,歐方均重申「一個中國」原則。歐洲議會作為歐盟的重要機構之一,理應恪守有關承諾。

聲明強調,台灣問題是中國的內政,涉及中國核心利益。中國人民實現祖國統一的決心不可動搖,敦促歐洲議會充分認識台灣問題的高度敏感性,在涉台問題上謹言慎行,避免影響中歐關系政治基礎和雙方互信。

與此同時,全國政協外事委員會在聲明中亦稱,「一個中國」原則是公認的國際關係準則,是國際社會的普遍共識,也是中國與世界各國保持和發展友好合作關係的前提與政治基礎。中國人民維護國家主權和民族尊嚴的意志和決心堅定不移,堅決反對任何外部勢力插手中國內部事務、干涉中國和平統一進程,「中國必須統一,也必然統一。這是任何人任何勢力都無法阻擋的」。