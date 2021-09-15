福建疫情｜從染疫學生找出群聚感染　專家：校園適時核酸抽檢立功

內地的新冠肺炎疫情反彈，9月10日至9月15日上午，福建省累計報告本土確診病例152宗，其中廈門市45宗、泉州市16宗、莆田市91宗。現有本土無症狀感染者13宗，其中廈門市1宗、莆田市12宗。



此次疫情已形成了以小學和鞋廠為中心的兩條傳播鏈，兩個地點均有20多人感染。有病毒專家表示，福建莆田校園成為疫情爆發地，但學校的適時抽檢發現了此輪疫情的首名感染者，檢測出群聚感染，應記一功。中國工程院院士張伯禮則強調，此輪疫情局勢不可輕視，Delta變種病毒傳播力很強，目前內地12歲以下的孩子基本沒有接種疫苗，學校加強防控非常關鍵。



9月14日晚，福建莆田市民連夜排隊等候做核酸檢測採樣。（中新社）

根據此前報道，福建省莆田市9月10日通報，該市在對仙遊縣楓亭鎮一間小學在校學生新冠病毒核酸檢測時，發現2名學生（為親兄弟）核酸檢測結果呈陽性，立即擴大核酸採樣又發現4人（1名學生和3名家長）核酸檢測結果呈陽性。經流調發現，最初被發現染疫的2名學生，其父親林某傑為新加坡入境人員，疑似為本輪疫情的源頭。至於「鞋廠群組」的傳播鏈與2名學生的母親吳某某相關， 她在仙遊協勝鞋廠工作。

據悉，福建省多地的學校從今年上半年就開始實施師生員工核酸檢測「適時抽檢」。漳州市、泉州市8月相繼發布通知，要求學校開學後教職員工和複學學生每15天抽取10%的人員進行1次核酸檢測，循環進行，確保在5個月內所有人員均接受過1次核酸檢測。

香港大學李嘉誠醫學院的病毒學家金冬雁接受內媒《澎湃新聞》採訪時表示，學校常態化防控不需要頻繁做全民核酸檢測，目標是要檢測出聚集性感染，「這時並不是把所有的感染者都找出來，只要發現其中一個，其他的就能找到。莆田發現此次疫情就是一個很好的例子，當地衛健部門和教育部門應記上一功。」

張伯禮表示，本輪疫情發現較晚，最先在學校被發現，導致低齡感染患者較多。（新華社）

中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮則表示，病毒的隱匿性很強，且本輪疫情發現較晚，最先在學校被發現，導致低齡感染患者較多，再加上疫情所在地屬農村地區，防控力度相對薄弱，所以造成了一定量的傳播。

張伯禮強調，國外的研究報告顯示，孩子們感染Delta病毒的症狀比之前的病毒發生的症狀要重的多，令人擔心。但從福建現在情況來看，患者症狀比較輕，需進一步密切觀察。他又指出，目前內地12歲以下的孩子基本沒有接種新冠肺炎疫苗，學校加強防控非常關鍵。

內地目前正在開展青少年新冠疫苗接種工作，目標人群集中在12至17歲青少年。（中新社）

內地目前正在開展青少年新冠疫苗接種工作，目標人群集中在12至17歲青少年。從目前莆田市衛健委公布的感染新冠病毒的學生資料來看，有許多12歲以下學生屬於免疫空白人群。

金冬雁建議，雖然兒童染疫症狀較成人輕，但各個年齡段都可能出現嚴重症狀並成為病毒傳播者，接下來應推進更低年齡人群接種新冠疫苗。中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶9月7日曾表示，兒童和青少年疫苗的接種已列入了議事日程，目前正在分梯次、有重點、科學地開展接種。