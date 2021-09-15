貴陽小區售「墳景房」卻隻字不提　業主稱開發商隱瞞周邊不利因素

為了滿足生活便利與居住質量，山景房、海景房、地鐵房通常都備受買樓人士的歡迎。但是，新屋入伙後，發現自家由宣傳噱頭中的「公園房」變成「墳景房」，業主又會作何感想？

近日，貴州省貴陽市有市民表示，自家「公園房」透過窗外望去，映入眼簾的卻是墓地群。而幾度向相關部門反映情況無果後，該市民決定向法院起訴開發商。



小區樓盤示意圖中，對於附近墳墓隻字未提。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，2018年3月，貴陽市民周薇薇（化名）與開放商簽訂合約，購買了「中天·未來方舟」F10組團的一套房。據項目示意圖顯示，小區背面為登高雲山公園，西南側規劃有寫字樓、農貿市場、學校、幼稚園等，東面則為松林公園。

置業顧問亦曾向周薇薇表示，「房子是南北朝向的，公園在北面」、「朝著公園的，房源緊張」、「做的環境比洋房好」等。但入伙後，周薇薇卻發現「公園房」並不「純粹」，站在自家陽台和臥室中，都能看到山上的墳墓群，且距離非常近，而小區現場沙盤、簽訂的合約中卻對此隻字未提，「任何不利因素都沒寫，開發商明顯是隱瞞事實。」

周薇薇表示，自家陽台、臥室均能看到墳墓。（澎湃新聞）

除了周薇薇之外，其他小區業主亦面臨著同樣的困惑。自此，周薇薇等業主向開發商反應此事希望得以解決。但2020年4月29日，開放商中天城投集團有限責任公司回覆稱，「『未來方舟』F10組團已按照合同約定達到交付條件。業主反映有墳墓裸露的山林位置，處於我司建設用地範圍外，我司無權對其進行處置。」

此外，貴陽市雲岩區市場監督管理局於2020年4月17日，針對「『未來方舟』F10組團業主提出的購房虛假宣傳」一事亦回應指，經核實，因未發現虛假宣傳的證據，該局對業主信訪投訴不予立案。小區後面的山體從業主提供的資料上來看，不屬於開發商的建設用地範圍。而關於業主要求退房及賠償的問題，雙方應以簽訂的購房合同為主，如對合同有異議建議通過司法途徑解決。對此，周薇薇表示，或與其他業主共同考慮是否起訴開發商。

周薇薇等業主通過向開發商、有關部門等多方反映無果後，決定考慮起訴開發商。（澎湃新聞）

針對這一情況，有內地律師表示，《民法典》對於誠信原則有明確的規定，凡影響購房者購買目的，對居住的安全性、便利性造成影響的，都屬於重要事實，開發商均應主動進行告知。對於房屋周邊的情況，開發商（出賣人）應盡可能地告知購房者，如是否存在洪澇風險，周邊是否有垃圾場、墳場、發電廠、污水處理廠等，以免雙方出現糾紛。