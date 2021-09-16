被批美化軍國主義和辱華　日本動畫《幼女戰記》引爭議

微博大V「帝吧官微」9月15日發文表示，有網友向自己投稿舉報《幼女戰記》，指其內容有宣揚和美化日本軍國主義，並且辱華的嫌疑。據稱，這部日本漫畫在中國國內正版網站上播出需要購買會員，而且第二季正在製作，數月後將在全球播出。



網友對《幼女戰記》這部動畫背後的製作人員和製作公司了解後發現，其配音演員早見沙織和户松遙在為辱華動畫配音這方面早就「有前科」，她們曾為辱華動畫《魔劣》的女主角和女配角獻聲數年，在被認為是辱華的右翼動畫《幼女戰記》中為聲音女二號和女三號。

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另一個著名配音演員悠木碧為了給《幼女戰記》的劇場版票房造勢，曾穿着影射納粹的軍裝拍照並登上數萬人的舞台，當面唱法西斯歌曲，煽動日本民眾的軍國主義情緒。因此網民呼籲，希望這部有辱華情節的右翼動畫被盡早曝光和下架。

前不久在8月15日，即日本戰敗投降76周年，在電影評分網站豆瓣上，多部日本紀錄片和電影評分出現突然下降和大量「一星」差評。

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包括日本經典紀錄電影《人生果實》、小津安二郎的《東京物語》、《秋刀魚之味》；宮崎駿的《風起了》、《紅豬》；以及《戰場上的快樂聖誕》等涉及到二戰背景的日本電影，因製作團隊中有人涉及侵華戰爭，或故事情節與侵華戰爭有關，遭到中國網民差評。

大批中國網民指責日本所謂「反戰」題材電影，不是「反對戰爭」而是「反對戰敗」，戰爭題材類電影瀰漫歌頌和讚美軍國主義的氛圍。