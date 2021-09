《尚氣》連陷辱華風波　下場會否與《浪跡天地》一樣？｜時事焦點

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)備受關注,內地「帝吧官微」翻出男星劉思慕(Simu Liu)在加拿大建國150周年接受採訪時的言論,並指控他辱華。

《尚氣》早前已因梁朝偉飾演「滿大人」一角的爭議而飽受辱華批評,在內地上映無期,如今因劉思慕從前的言論再陷辱華風波,究竟該片在中國的下場會是如何?



劉思慕重提父母跟他憶述在中國生活時的狀況。(影片截圖)

「帝吧」是何方神聖?

微博帳號「帝吧官微」於9月8日翻出劉思慕的「辱華」言論。劉思慕5歲時隨父母從黑龍江省哈爾濱市移民到加拿大,他在加拿大建國150周年接受訪問以英語表示︰「在我很小的時候,我父母會給我講,他們在共產主義中國的統治下長大的故事,說是有很多人死於飢餓,他們生活於第三世界,然後他們會覺得加拿大是一個,他們可以自由自在的生活,還可以給他們的孩子創造更美好未來的地方。」

影片內容一出,立即觸動中國網民的神經,紛紛斥罵他,「那他為啥還要來演中國人?」、「他有沒有想過多年以後要回來舔中國,吃資本?」、「其實就是一個加拿大人啊,只是中國人傻白甜,總是對這些香蕉人有幻想罷了」(點擊閱讀相關文章)

在2019年反修例風波期間,「帝吧」多次發起「出征」行動。(微博)

相信港人對「帝吧」並不陌生。「帝吧」因以發起集體性網絡「洗版」而聞名,多次組織人員「出征國外反華和敵對勢力」。在2019年反修例風波期間,曾多次到Twitter、Facebook、境外新聞網站等以愛國文宣圖片、言論「洗版」,當時更獲得共青團、央視、《環球時報》等讚賞。

梁朝偉角色原型是黃禍代表「傅滿州」?

其實《尚氣》自宣布開拍以來,已深陷辱華風波,其中最值得關注的是梁朝偉在戲中本身的角色。在片商原本的宣傳中,梁朝偉在戲中飾演反派角色「滿大人」(Mandarin),而其實「滿大人」一角的原型就是Marvel漫畫裏的「傅滿州」(Dr. Fu Manchu)。

梁朝偉在戲中本來飾演反派角色「滿大人」(Mandarin),後來因爭議改成「文武」(Wenwu)。(IMDB)

「傅滿州」這個角色其實最早來自1913年英國作家Sax Rohmer出版的小說《The Mystery of Dr. Fu Manchu》。在小說中,他是一個秘密犯罪組織的首領,專門顛覆西方帝國主義社會,主要財政來源自販毒及販賣白人奴隸。所以在以前,「傅滿洲」被視為是在西方的辱華觀念下創造出來的角色。在上世紀80年代,美國華裔人士更曾發動「抵制傅滿洲運動」,不滿這個角色侮辱華人。

傅滿洲這個角色其實最早來自1913年英國作家Sax Rohmer出版的小說《The Mystery of Dr. Fu Manchu》,自此成為 「黃禍」代表人物,出現於西方各種影視作品。(《The Vengeance of Fu Manchu》1967劇照)

所以當中國網民得知梁朝偉會飾演「滿大人」,當時都狠批梁朝偉接演這種「黃禍」代表人物。連共青團官媒《中國青年報》也指,該角色被中國網民怒轟「黑化中國人」。

也許Marvel官方深明當中的爭議,其後將梁朝偉一角的名字低調地改為「文武」(Wenwu)。Marvel總裁奇雲費治(Kevin Feige)更在接受陸媒採訪時澄清,梁朝偉在片中飾演的不是傅滿洲。

劉思慕的外貌也「辱華」?

除了梁朝偉一角的爭議外,部分中國網民甚至將矛頭指向劉思慕的外貌上。除了批評劉思慕相貌過於平凡外,還指劉思慕的相貌不符合東方美學標準,劉思慕的小眼睛形象根本是美國人眼中的「華人」,不配代表亞裔、華人的面孔,顯示了荷里活對中國人外貌的歧視。網民又指,劉思慕一角甚至會助長西方世界對於華人的刻板印象。

劉思慕在電影《尚氣》首次擔任主角。(影片擷圖)

《尚氣》在華上映危危乎?

由於《尚氣》一直陷入「辱華」爭議之中,美媒《Variety》早於5月報道指,這部電影或者無緣在中國上映。當時官方《CCTV-6 電影》在報道Marvel電影宇宙第四階段的資訊時,僅提及了8部電影,把《尚氣》及《永恆族》(Eternals)刪走。雖然未知刪走原因,但外界估計遺漏的可能性非常低,最大可能是管理該頻道的所屬機構「國家廣播電影電視總局」不允許這兩部電影在中國上映。

值得關注的是,《永恆族》是Marvel首部由亞裔女性執導的電影,該片的導演就是憑《浪跡天地》(Nomadland)獲得奧斯卡最佳導演的趙婷。劉思慕這一次被翻出「辱華」言論,也令人想起趙婷和《浪跡天地》在中國的遭遇。

+ 5

趙婷與《浪跡天地》今年3月初在有「奧斯卡風向標」之稱的金球獎折桂,趙婷這個名字在中國被廣泛報道的同時,她在2013年接受雜誌《Filmmaker》的訪問中「這要追溯回我在中國成長時期的經歷,當時到處都是謊言,很多接收到的資訊都不是正確的」的話語也被網友翻出,並帶上「辱華」的標籤。

《浪跡天地》原定於本年4月在中國上映,不過其後疑似被撤檔,至今仍未有上映。在中國網絡中,「趙婷」這個名字也如蒸發掉一樣難以看到。不少分析指,這顯然與此前的「辱華風波」有關。(點擊閱讀相關文章)

雖然《尚氣》在世界各地上映後大獲好評,梁朝偉一角經調整後也鮮有人再批評為「辱華」,不過劉思慕從前的「辱華」言論突然被翻出,卻為該片在華上映再掀波瀾。究竟劉思慕和《尚氣》的下場是否會與趙婷和《浪跡天地》一樣,則仍然有待揭曉。