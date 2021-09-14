飯圈危機｜中紀委：整治「飯圈」不是整頓粉絲　而是背後產業鏈

內地的「飯圈」亂象頻發，官方加大整治力度。中央紀委國家監委網站近日刊登文章指，整治「飯圈」並不是整頓粉絲，而是「飯圈」背後的產業鏈，「明星要自律，平台要盡職，粉絲要理性，社會要參與，法律要出手。」



文章指，「飯圈」已經高度組織化，網絡的興起給粉絲的組織帶來了極大的便利，粉絲社群進行「以愛之名」的「動員和培訓」，流行的說法是「要麽成為明星，要麽成為明星喜歡的人」，這具有相當的蠱惑力，某種程度上有多隻「無形的手」對粉絲進行物質和精神的控制。

文章表示，圍繞「飯圈」已經構建起一條產業鏈，2020年粉絲經濟關聯產業市場規模超過4.1萬億元人民幣，原來粉絲行為的「情感化」、「娛樂化」特征變為「功利化」、「物質化」，資本逐利性使得「飯圈」偏離文化產業的初衷，沒有把主要精力用在提升文藝作品的品質上，反而利用粉絲應援來賺取高額利潤。

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文章認為，要徹底解決「飯圈」亂象，不是哪一方可以單獨完成，需要「五力共治」，即監管部門的監管力、平台企業的約束力、明星和制片方的自律力、粉絲的自制力和評論家的批判力。平台要切實履行監看責任和管理責任，更要約束自身的行為，不提供滋生不良傾向的土壤；明星和製片方要先講藝德，再講藝能，加強明星作為公眾人物的「自律意識」和底線思維，摒棄「娛樂至上」的理念；粉絲要有自制力，不做盲目的參與者；評論工作者要發揮「啄木鳥」的「治蟲」功能，對出現的問題要剖析它的深層次原因，分析它可能產生的影響

文章稱，整頓「飯圈」並不是整頓粉絲，某些現象的出現只不過是大江東流時夾帶著的泥沙，但如果不加以糾正，就會使負面的聲音掩蓋真正的「好聲音」，帶壞社會風氣。只有標本兼治，才能營造一個健康、良好、清朗的生態環境，才能使神聖的精神文化和高尚的人格操守站在時代前沿，引領風氣之先。