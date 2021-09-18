內地疫情｜福建昨增31宗本土確診　省教育廳要求師生假期不出省

據國家衛健委通報，內地昨日（17日）新增46宗新冠肺炎確診個案，其中31宗為本土個案，均在福建。

此外，為加強疫情防控工作，福建省教育廳發布通知指，中秋國慶假期期間，師生應就地過節，做到非必要不出省、不出市、不出縣、不出校。



福建多地啟動對各級各類學校的核酸檢測。（新華社）

內地昨日新增的46宗確診個案中，包括13宗境外輸入個案，分別是雲南9宗、廣東3宗、上海2宗、遼寧1宗，其中廣東含2宗由無症狀感染者轉為確診；而31宗本土個案均在福建（包括6宗由無症狀感染者轉為確診），其中莆田市21宗、廈門市8宗、漳州市2宗。

截至9月17日24時，內地31個省份報告現有確診個案913宗（其中重症8宗），現有疑似個案1宗，尚有16240名密切接觸者正在接受醫學觀察。

9月14日，廈門啟動全市全員核酸檢測。（新華社）

而鑑於福建省今波新冠肺炎疫情尚未見緩和，且多半確診個案來自學校，為了加強疫情防控工作，福建省教育廳應對新冠肺炎疫情防控工作領導小組17日發布通知，要求各地各校進一步從嚴從緊做好中秋國慶假期學校疫情防控工作，確保師生生命安全和身體健康。

通知指，各地各校要清醒認識當前全省教育系統疫情防控形勢；切實加強中秋國慶假期疫情防控，積極引導師生員工就地過節，非必要不出省、不出市、不出縣、不出校；切實引導師生員工加強個人防護；做好中秋國慶假期留校師生服務保障工作；加強應急值班值守等。