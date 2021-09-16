內地疫情｜福建再多48宗確診累計204人染疫　雲南新增1宗本土病例

內地的新冠肺炎疫情反彈，據國家衛健委通報，昨日（15日）報告新增80宗確診病例。其中境外輸入病例31宗，本土病例49宗（福建48宗，其中莆田市38宗、廈門市8宗、泉州市2宗；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州）。當日新增無症狀感染者13例，均為境外輸入，無新增死亡病例。



自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例200宗，目前住院200宗（廈門市53宗、泉州市18宗、莆田市129宗），無死亡病例；現有本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察4宗（廈門市1宗、莆田市3宗）。

毗鄰福建省的廣東潮州市加強疫情防控後，廣東揭陽市昨晚也發布最新通告，要求即日起，暫時關停全市範圍內的酒吧、歌舞娛樂場所（KTV）、上網服務場所、遊藝娛樂場所、棋牌室、麻將館、密室逃脫等通風條件差、人群聚集的密閉場所。

通告還要求嚴格控制揭陽景區、影劇院、圖書館、美術館、博物館、餐飲場所、宗教活動場所和民間信仰活動等場所活動人數，避免人員聚集。其中景區接待遊客量不超過最大承載量的75%，暫停聚集性室內表演活動。酒店等各類餐飲場所就餐人員不得超過日常容量的75%。