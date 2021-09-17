內地疫情｜福建單日新增67宗本土感染　雲南再多1宗本土確診

內地的新冠肺炎疫情反彈，據國際衛健委通報，內地昨日（16日）新增84宗確診病例。其中境外輸入病例22宗（雲南16宗，河南2宗，廣東2宗，上海1宗，浙江1宗）；本土病例62宗（福建61宗，其中廈門市31宗、莆田市28宗、泉州市1宗、漳州市1宗；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州）。



昨日新增無症狀感染者20宗，其中境外輸入14宗，本土6宗（均在福建莆田市）；無新增死亡病例。



另據雲南衛健委通報，該省昨日新增的本土個案為9月15日瑞麗市報告本土確診病例的密切接觸者，於9月16日在集中隔離重點人群核酸檢測中發現。

此前報道，雲南周四（16日）新增的本土個案為福建福州人，於9月15日在瑞麗市集中隔離酒店重點人群核酸檢測中發現。經福州市疫情防控工作應急指揮部核實，該名患者戶籍是福建福州，但長期在雲南省瑞麗市經商，近半年來未曾回過福州。

自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例261宗，現有本土無症狀感染者9宗。國家衛健委赴福建工作組專家研判，目前福建疫情處於上升期，疫情形勢依然十分嚴峻；莆田疫情低齡兒童感染多，但症狀較輕；目前還未發現疫情向外省外溢，福建省內其他城市應提高警惕。