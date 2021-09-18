LV「超值」月餅僅售500元還送皮箱？　廣東6名疑犯因造假被拘

中秋佳節將至，各式各樣的月餅讓人「眼花繚亂」。近日，一款售價500元（人民幣，下同）「低價」的LV月餅禮盒在網絡上受到熱捧，該款月餅禮盒以LV皮箱包裝，並配有餐具，可謂「物超所值」。

然而，這款月餅完全是製假者杜撰出來的。周三（15日），上海警方偵破案件，並趕赴廣東拘捕6名疑犯，檢獲涉案月餅逾500盒，涉案價值100餘萬元。



售價500元的LV假冒月餅禮盒在網絡上受到熱捧。（新民晚報）

綜合內地媒體報道，這款假冒LV月餅，以印有LV標誌的皮革箱包裝，內有6塊用紙盒包裝的月餅、一套餐具，及一張寫有「路易威登恭祝2021中秋佳節快樂闔家幸福！」的卡片。但據LV公司介紹，LV公司不生產以及不銷售任何月餅。

事件引發警方的關注，上海市徐匯區警方調查後表示，今年LV公司的正品月餅，是公司訂購後贈送給高級客戶的。這次打擊到的犯罪嫌疑人製作的假冒LV月餅，從外觀看做工非常粗糙，與真品的分別顯而易見。

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據上海市公安局消息，上海警方已經在中秋國慶來臨之前，警方針對節日期間食品安全領域制售假犯罪開展集中專項整治連續破獲刑事案件10多宗，涉案金額2000多萬元。

除此之外，廣東省佛山市南海區在進行打擊食品藥品違法行為的「清風行動」中，在一處出租屋內檢獲包括LV、TIFFANY&Co、DIOR、CHANEL、BVLGARI等大量假冒知名品牌的月餅800餘箱、朱古力300餘箱，以及其餘日常生活用品5000餘套。據初步估算，涉案物品貨值超過800萬元。