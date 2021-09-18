抖音14歲以下實名用戶每天最多玩40分鐘　22時至次日6時不能使用

抖音9月17日宣布已升級青少年防沉迷措施，14歲以下實名認證用戶全部進入青少年模式，且無法自行退出。在該模式下，用戶每天只能使用不超40分鐘，且晚上10點至次日上午6點不能使用。



抖音宣布，14歲以下實名認證用戶全部進入青少年模式。（視覺中國）

抖音早在5月下旬已對外宣布，將實施這項平台有史以來最嚴格的青少年模式，經過近三個月的不斷優化，這項措施也終於正式上線。

為防止青少年群體沉迷網絡，2019年各大視頻APP均推出了青少年模式。當時的青少年模式，是在用戶每日首次啟動應用時，系統進行彈窗提示，引導家長及青少年主動選擇該模式。而抖音的這次升級，則是從用戶的主動選擇轉向強制執行。

根據此前披露的信息，抖音也將針對14-18歲實名用戶，在內容推薦、社交、搜索等方面提供更多安全保護，如禁止對陌生人顯示除頭像和昵稱以外的個人公開信息。而在此次升級中，抖音對14-18歲實名用戶還上線了互相關注才能發送私信等保護措施。

抖音未成年保護專項負責人表示，目前，通過保護工具、客服專線等多種舉措，抖音已建立覆蓋時長管理、內容過濾、隱私保護、消費保護、投訴處理等方面的未成年人保護機制。

內地嚴格限制未成年人玩網絡遊戲的時間。（視覺中國）

騰訊遊戲限玩 未成年玩家中秋也要「調休」

值得一提的是，國家新聞出版署日前下發《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》通知，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每晚8時至9時向未成年人提供1小時服務。

由於內地中秋節實行「調休」，9月19日至21日放假3天，9月18日（星期六）上班上課。騰訊遊戲9月16日發布通知稱，為落實政府要求，未成年人可於中秋節三日假期的晚上8時至9時登入遊戲，但不能在9月18日登入。