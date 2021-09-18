內地擬加強演出活動監管　明確要求納稅「咪嘴」等行為將受罰

文化和旅遊部在周六（18日）發布文件，就規範演出經紀行為、加強演員管理，向社會公開徵求意見。

文件除了要求演員自覺踐行社會主義核心價值觀，爭做德藝雙馨的文藝工作之外，亦表明要對演出活動內容違規以及「假唱」等行為，明確相關罰則。



據介紹，《文化和旅遊部關於規範演出經紀行為加強演員管理促進演出市場健康有序發展的通知（徵求意見稿）》共有五大方面，分別是嚴格主體資質管理、規範演員從業行為、加強演出活動監管、做好粉絲正面引導、共建良好演出生態。

文件提出會對演出活動內容違規以及假唱等行為，明確相關罰則。（視覺中國）

文化和旅遊部指出，一段時間以來，文娛領域出現的藝人違法失德、「飯圈」亂像等問題，敗壞行業形象，損害社會風氣，對演出市場造成較大衝擊，擾亂了市場秩序，人民群眾反映強烈。文化和旅遊部通過召開演出經紀機構專題座談會，召集部分行業企業座談，聽取部分地方文化和旅遊行政部門意見的基礎上，形成上述徵求意見稿。

其中在「加強演出活動監管」方面，文件要求各級文化和旅遊行政部門依法加強演出活動的內容管理，樹立正確審美導向。對演出經紀機構舉辦營業性演出活動，明確要求其配合行業監管、履行依法納稅義務等管理要求。同時，對演出活動內容違規以及假唱等行為，明確相關罰則，進一步加強監管。

此外，在「做好粉絲正面引導」方面，文件要求演員經紀公司、工作室加強對粉絲應援行為的正面引導，做好演出現場管理，不得組織未成年人參與應援集會等活動，不得組織未成年人進行正常觀演之外的應援消費，切實維護未成年人合法權益。