誘拐強姦4歲女童致全身多處重傷　黑龍江五旬漢被執行死刑

去年8月，黑龍江省哈爾濱市54歲男子劉維國將鄰家一名4歲女童騙至一處排水溝內，對其實施姦淫，致女童全身多處重傷。該男子於同年12月在哈爾濱市中級法院以犯強姦罪判處死刑。

昨日（18日），哈爾濱市中級法院將劉維國驗明正身，押赴刑場，執行死刑。



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據早前報道，案發於去年8月29日晚，哈爾濱市道里區4歲女童周某獨自在家中看電視，期間被54歲鄰居劉維國騙走。女童家人回到家中，發現女童失蹤後即時報警處理。直至翌日早上6時左右，劉維國將女童送回家，並謊稱是自己在大橋邊找到。

女童回到家時身上滿是泥土，且目光呆滯。據女童家人介紹，除去女童身上衣物時發現，女童的內褲上都是血跡，全身（背部、臀部、面部、下肢）多處傷痕。意識到女童或是被人猥褻，家人立即將其送院救治。

根據院方開出的傷情診斷書顯示，女童不僅身體多處有挫傷，並且處女膜嚴重撕裂、陰部受感染直侵肺部等。而且女童當時無法正常排洩糞便，需要做改造分辨排洩口的手術。有醫生表示，女童不僅遭受到性侵，還遭受到了長時間的性虐待，以後可能無法生育。

哈爾濱市中級法院去年對劉維國進行宣判。法院指，劉維國曾因犯故意殺人罪、強姦罪兩次被判處刑罰，刑滿釋放後不思悔改，使用特別殘忍手段姦淫4歲的女童，造成被害人三處重傷的特別嚴重後果，嚴重損害被害幼女身心健康。法院認為，劉維國主觀惡性極深、人身危險性極大、罪行極其嚴重、社會影響極其惡劣，遂依法以強姦罪判處劉維國死刑，並剝奪政治權利終身。

女童父親：女兒需每月就醫檢查

9月18日，女童父親周先生向內媒《九派新聞》表示，對法院判決感到滿意。他又表示，「現在孩子情況恢復得挺好，每個月還需去醫院檢查」。

周先生還表示，事發後他們一家搬離了原來的住址，「再也不回去了」。直到搬家，肇事者家屬都並未就此事出面致歉。