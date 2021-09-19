出動艦艇及轟炸機等　解放軍在台灣西南實戰化演練

台海局勢持續升温下，解放軍近期頻繁進行演習。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校透露，東部戰區9月17日出動包括作戰艦艇、預警機、轟炸機等在內的海空兵力，在台灣西南海空域實施聯合警巡和實戰化演練。



9月18日，解放軍東部戰區通過官方微博發布上述消息。施毅指出，有關行動旨在提高戰區部隊一體化聯合作戰能力，將根據台海局勢和維護國家主權安全的需要常態組織。

另據台媒中央社報道，台灣國防部當天表示，有關解放軍演訓、當面敵情以及區域情勢變化，台灣軍隊都充分掌握及評估，確保台灣安全。

值得關注的是，美國伯克級導彈驅逐艦巴里號也在9月17日通過台灣海峽，美國海軍第七艦隊在官網發布的新聞稿中稱，這顯示美國對自由開放印太地區的承諾。這也是美艦今年第九次通過台海。

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施毅18日早對此表示，美方頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者，戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。

值得一提的是，台海局勢持續緊張以來，解放軍近期頻繁進行演習。據東部戰區官方微信公號9月15日消息，近日，東部戰區海軍某導彈快艇大隊組成艦艇編隊，奔赴某海域開展多課目、實戰化訓練。

9月8日公布的影片顯示，解放軍第73集團軍某陸航旅組織所屬多型直升機分隊，在閩南某海域展開跨晝夜實彈射擊演練。此外，在9月8日凌晨，在南海某海域，南部戰區海軍某登陸艦支隊展開島礁奪控演練。

稍早前，解放軍第73集團軍某兩棲裝甲部隊在東南沿海展開實彈射擊演練，多輛05式兩棲裝甲突擊車出動，對「敵」岸灘發起衝擊。