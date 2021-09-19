解放軍人事｜中印邊境衝突頻仍　南疆軍區司令員柳林晉升副戰區級

最新消息顯示，在中印邊境衝突中擔任一線指揮官的南疆軍區司令員柳林已經晉升副大戰區將領，並被授予中將軍銜，料已經升任新疆軍區司令員。



這已經是近期中印邊境衝突第一線指揮官中第二位晉級的高級將領。在此稍早前，原西藏軍區司令員、4月份剛剛履新新疆軍區司令員的汪海江突然以西部戰區司令員身份參加解放軍上將軍銜授銜儀式。這或許代表中國高層對長期經受西部邊陲戰略壓力的將領十分重視。



據9月19日新疆當地媒體報道，9月18日新疆貫徹落實第八次全國對口支援新疆工作會議精神工作部署會召開，自治區領導柳林出席會議，排名位於兩名十九屆中央候補委員，新疆黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記王君正和新疆黨委常委、自治區政府副主席艾爾肯·吐尼亞孜之間。《新疆新聞聯播》畫面顯示，柳林身着中將軍裝，佩戴六排一星資歷章，顯示其已晉升副戰區級。

這是柳林首次以這一身份亮相，料可能接替剛剛升任西部戰區司令員的汪海江，主政副大戰區級別的新疆軍區。

中印局勢緊張之際，曾任「鐵軍」參謀長的徐起零調任西部戰區陸軍司令員時就曾引發印媒關注。（微信＠中國陸軍）

根據公開資料，柳林入伍後一直在新疆軍區服役，曾任步兵第八師師長等職，2019年3月由南疆軍區副司令員轉正。在此期間，柳林先後參加了2015年抗戰勝利70周年閲兵和2019年建軍90周年朱日和閲兵，分任履帶自行火炮方隊領隊和自行火炮方隊將軍領隊。

柳林的此次履新，與稍早年汪海江的升遷，代表了西部戰區一線將領受到重要。事實上，在他們之前，曾任西藏軍區政委的王建武近年也屢獲重用，2018年5月入京晉升中央軍委政工部副主任，旋即於半年後外放南部戰區任政委，躋身正大戰區將領。

另外，近一年來，西部戰區角色吃重，連續更換了4任戰區司令員，從趙宗岐開始，繼任者張旭東僅擔任半年戰區司令員，徐起零僅兩個月，曾主掌西藏軍區並曾親赴中印界碑處的汪海江則是第四任。

汪海江（左）位退役軍官頒獎。（微信@喀喇昆侖衛士）

1990年代末中國軍改，管轄新疆維吾爾族自治區和西藏自治區阿里地區軍務的新疆軍區為副大軍區級別，而其下轄的南疆軍區（駐地喀什）明確為正軍區級，2015年中共軍改沿襲，但整個新疆軍區劃入陸軍野戰部隊序列，與大多數省級軍區歸屬中央軍委軍訓管理部不同。 近年，中印邊境局勢時而驟然升級，這令鄰近的西藏軍區防區和南疆軍區防區備受考驗。

2020年5月初，中印軍隊在乃堆拉山口附近發生多次肢體衝突，導致雙方部署重兵。當年6月初，中印雙方在實控線附近楚舒勒-馬耳多舉行軍長級談判，當時代表中國參與談判的便是時任南疆軍區司令員柳林少將，對方則是駐紮在列城的第十四軍軍長哈林德·辛格（Harinder Singh）。但接觸剛結束，中印便在加勒萬河谷發生更為嚴重的流血衝突。

此後，雙方又進行了多輪談判，直到中國農曆春節（2月份）才達成從班公錯南岸率先脱離接觸的共識。在這其中，柳林一直作為其中的關鍵代表，與印度進行了多次動輒十來個小時的艱難談判。