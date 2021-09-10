中印邊境｜新疆軍區赴高原實彈演練　新型火炮自動化操作受矚

近日，在海拔4,500多米的高原腹地駐訓的新疆軍區某火力團，組織某新型火炮分隊赴野外陌生地域進行實彈射擊演練，引發關注。據了解，此次演練重點檢驗了部隊在高原陌生地域的綜合作戰能力。



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據中國廣播網軍事頻道官方微博9月6日消息，部隊機動至陌生地域後，利用新型偵察車，快速對目標實施偵察。火力單元隨即佔領射擊陣地，操作某新型火炮一鍵開架、自動調炮。

新疆軍區某火力團戰士李佳武表示，「新型火炮自動化程度高，從搜索目標到裝定諸元和裝填彈藥，都採取了自動化，為我們節省了不少的體力。」

新疆軍區某火力團營長邵天帥稱，通過設計各類複雜情況，在高原陌生地域組織新型火炮，遠程機動、自主偵察和火力打擊，全面檢驗新裝備操作和應對各類情況能力。

近來，新疆軍區動作不斷，這被指與中印邊境局勢有所關聯。據《印度快報》9月3日報道，印度陸軍2日出動直升機和坦克，在拉達克地區進行實彈射擊演習。

報道稱，印度陸軍沒有提到此次演習具體是在拉達克地區的哪裏進行，但印媒文中提及了附近的中印邊境地區此前發生過軍事對峙。

中印邊境較量持續，兩軍在邊境部署規模持續加大。美媒《華爾街日報》7月3日曾引述印軍官員稱，中印雙方均向爭議邊境部署數萬士兵及先進武器裝備。兩軍前線部署規模達十年來最高水平。