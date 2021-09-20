網上瘋傳恒大非法吸收公眾存款　警拘5名涉用假消息詐騙疑犯

內地房地產巨頭企業恒大集團的財務問題引發各界關注。上周五（17日），有網民發布題為「關於恒大互聯網金融服務（深圳）有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報」圖片，再次引起熱議。

昨晚（19日），深圳市公安局福田分局發布情況通報稱，經該局與深圳市市場監督管理局核實，該圖片內容不實，屬偽造信息，該局已經立案調查。此前網傳的《關於恒大金服周期補償事項通知》亦為虛假信息，警方已將涉嫌利用虛假信息詐騙的5人拘捕。



《中國證券報》報道，近日網上陸續出現關於恒大金服、恒大財富的相關傳聞，並有人藉此詐騙。9月10日，一份聲稱由深圳市地方金融監督管理局出具，下發給恒大金服出借人的文件在網上流傳。對此，深圳市地方金融監管局發布公告稱，經核實，該通知為偽造，非該局出具，已向公安機關報案。昨晚，深圳市福田警方通報稱，已經拘捕5名涉嫌利用《關於恒大金服周期補償事項通知》虛假信息實施詐騙的相關人員。

對於網傳謠言，恒大集團官網昨晚發布公告稱，經核實，網傳的《關於召開全國恒大財富投資人大會通知》為偽造，非集團旗下恒大金融財富管理（深圳）有限公司官方發布，提醒投資者切勿輕信謠言，一切信息以官方公告為準，並將保留進一步追究製造傳播謠言者法律責任的權利。

據此前報道，恒大集團旗下的「恒大財富」疑似「爆雷」，大批員工購買內部理財產品後，公司無法兑付本息。上周日（12日），大批員工在恒大集團位於深圳的總部維權，要求公司兑付所購買的理財產品。

上周六（18日），恒大財富公布啟動實物資產兌付工作，並公布27個省級行政區的實物資產兌付專項工作辦公地址。對於有部分恒大高層提前兌付理財產品，恒大集團已要求6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。