解放軍圍繞台灣頻繁演練　海戰實力聚焦研發艦載電磁炮

台海局勢持續升温下，解放軍近期頻繁進行演習，被指在積極備戰台海。除海空演習外，有關新型艦載電磁炮的消息在網絡上熱傳，引發關注。



據新加坡《聯合早報》9月17日分析指，自2016年蔡英文上台以來，尤其是自去年連任以來，兩岸關係越來越緊張。美國從特朗普（Donald Trump）到拜登（Joe Biden）政府對台灣插手力度越來越大。

+ 10

對此，北京逐步提高反制手段，最明顯的就是通過增加軍事演習的頻率、強度和地點，向美台合作發出警告。

一段時間以來，解放軍艦艇、反潛機、殲擊機等在台灣島西南、東南等海空域實施了聯合火力突擊實兵演練。

此外，解放軍軍隊的登陸部隊亦在整軍備戰。

近日，有關中國國產新型艦載電磁炮的消息在網絡上熱傳，除了早前公布的大型艦船試驗性大口徑電磁炮，還有網友發現在即將舉行的珠海航展上發現了一款中國國產的隱身艦炮。

+ 1

有分析稱，其外形和美國的朱姆沃爾特級驅逐艦的火炮非常相似，有網友則認為解放軍下一批次8艘的055大驅將裝備隱身艦炮加電磁炮配置的新型火炮。

有軍事博主指出，近年來，中國的電磁技術相比美日進展要順利的多，早在3年之前中國海軍的936型海洋艦搭載電磁炮進行海上試驗的畫面就已經被公布出來了，結合現在中國海軍艦艇的電力系統的發展，下一批次的055裝備電磁炮是有一定的可能性。

中國研製的電磁炮（請點擊大圖瀏覽）：

+ 1

目前，055裝備一門H/PJ38型單管130毫米艦炮，此火炮射程30公里左右，射速每分鐘40發。但因為其是傳統火炮，不能攔截反導且射程有限，相比電磁炮還是具有一定的劣勢。

若使用功率更大的電磁炮時初速可提高到6,000米-7,000米每秒，這個初速基本上可以攔截300公里以上的高超聲速導彈和彈道導彈了，至於高度800千米以下的低軌道衛星也能輕鬆攔截。

未來，電磁炮很可能帶來新一代海軍武器裝備軍備競賽的熱潮，電磁炮將成為中國海軍的主要作戰武器。