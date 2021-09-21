電煤價格高位運行加劇電廠虧損　官媒引專家：缺電是最直接隱患

人民日報社主管的《中國能源報》近日報道，今年上半年開始，電煤價格始終高位運行，第三季度電煤供應偏緊，導致煤電廠庫存持續降低，發電虧損進一步加劇，跨區搶煤和停機現象頻現。



《中國能源報》18日報道指，近日密集接到多地煤電企業反饋，因電煤庫存告急、保供壓力驟增，當前電廠、機組不論規模和裝機大小，都在苦等「口糧」，正常生產陷入巨大困境，甚至有電廠為避免持續虧損而選擇停機。

中國煤炭工業協會9月發布的資料顯示，上半年煤價始終高位運行，6月末全國煤企存煤約5000萬噸，同比降26%；全國主要港口合計存煤6298萬噸，同比降8.3%；全國火電廠存煤約1.1億噸，同比減少2100萬噸，可用約18天。

今年上半年開始，電煤價格始終高位運行，第三季度電煤供應偏緊，導致煤電廠庫存持續降低，發電虧損進一步加劇，跨區搶煤和停機現象頻現。（央廣網）

電煤量少價高，但電力需求卻處於持續提振狀態。中國電力企業聯合會日前發布的數據顯示，上半年全國全社會用電量同比增長16.2%，全國規模以上火電發電量同比增長15％。

此外，中國電力企業聯合會發布的資料顯示，截至9月9日，5500大卡、5000大卡電煤離岸綜合價為1060.57元（人民幣，下同）/噸、845.13元/噸，分別比8月月度綜合價上漲7.57元/噸和16.13元/噸。

電煤價格終高位運行，電廠持續虧損，中國社科院財經戰略研究院副研究員馮永晟對此指出，如果煤電全面、長期虧損，缺電必然是一個最直接的隱患。

報道又指，不少煤電企業表示，除了停電風險，整個行業還面臨熱/電保供壓力和潛在的金融風險。華北一家煤電廠的人員表示，「長期虧損導致電廠資金鍊瀕臨斷裂，尤其北方地區即將迎來供暖季，沒錢買煤，如何實現民生保供？」