煤價高企兼供應緊張致停機現象頻現　發改委調低旺季電廠存煤標準

人民日報社主管的《中國能源報》近日報道，今年上半年開始，電煤價格始終高位運行，第三季度電煤供應偏緊，導致煤電廠庫存持續降低，發電虧損進一步加劇，跨區搶煤和停機現象頻現。

國家發展改革委網站今日（21日）公布，為合理調節使用煤炭資源，做好煤炭保供穩價工作，要求完善燃煤電廠安全存煤制度，降低旺季電廠存煤標準，守牢7天存煤安全底線。電煤消費旺季原則上電廠存煤可用天數應保持在7—12天，用煤高峰期存煤上限不高於12天。



國家發改委指，實行淡旺季差別化存煤制度，淡季鼓勵多存煤，為生產企業均衡生產創造條件；旺季鼓勵淡儲旺用，適當減少高峰期間存煤，可以緩解電煤需求波動與煤炭均衡生產之間的矛盾，保持供需協調，促進電煤持續供應和價格穩定。

根據早前國家發改委下發關於2021年煤炭儲備能力建設的通知，電廠在旺季存煤可用天數要保持在15天以上，確有困難的也不得低於7天。

今年上半年開始，電煤價格始終高位運行，第三季度電煤供應偏緊，導致煤電廠庫存持續降低，發電虧損進一步加劇，跨區搶煤和停機現象頻現。（央廣網）

此外，國家發改委網站同日發公告指，近期國家發改委、能源局聯合派出督導組，赴相關重點省份和企業、港口開展能源保供穩價工作督導。

督導工作以現場督導為主，重點督導有關省區、企業煤炭增產增供政策落實情況，核增和釋放先進產能情況，有關項目建設投產手續辦理情況，發電供熱用煤中長期合同全覆蓋落實情況，中長期合同履約情況，煤炭生產、運輸、交易、銷售環節價格政策執行情況，燃煤發電「基準價+上下浮動」市場化價格機制落實情況。

公告又指，當局督促相關地方、企業對照國家能源保供穩價政策措施自查自糾，對落實不到位的將嚴格督促整改；對捏造、散佈煤炭漲價信息，惡意囤積、哄抬價格、合謀漲價、串通漲價等違法價格行為，將配合市場監管部門依法及時查處。

據早前《中國能源報》報道指，今年上半年開始，電煤價格始終高位運行，第三季度電煤供應偏緊，導致煤電廠庫存持續降低，發電虧損進一步加劇，跨區搶煤和停機現象頻現。

報道又指，近日密集接到多地煤電企業反饋，因電煤庫存告急、保供壓力驟增，當前電廠、機組不論規模和裝機大小，都在苦等「口糧」，正常生產陷入巨大困境，甚至有電廠為避免持續虧損而選擇停機。