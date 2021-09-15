中國科威特｜陝西榆林靠煤炭發達　欲建世界一流高端能源化工基地

國家主席習近平近日在陝西省榆林市考察調研，其中一站是國家能源集團榆林化工有限公司。

榆林市是中國著名的資源型城市，尤其煤炭蘊藏量相當豐富，去年原煤產量高達為5.17億噸，佔全國總產量13.2%，有「中國科威特」的美名。

習近平考察調研的焦點是要了解煤炭綜合利用等情況。事實上，榆林近年來加快現代煤化工的發展步伐，正在朝著加快建設世界一流高端能源化工基地的目標邁進。



榆林全市人口約有385萬人，雖然面積只得4.3578萬平公公裡，但就擁有世界七大煤田之一的神府煤田，亦擁有中國陸上探明的最大整裝氣田陝甘寧氣田。榆林市的煤炭預測6940億噸、探明儲量1500億噸，全市有54%的地下含煤，約佔全國儲量的五分之一。

科威特與榆林有許多相似的地方，科威特的原油和天然氣的開采條件好、油質好，榆林的煤炭資源亦開采條件簡單。榆林的煤層庫存穩定、厚度較大、傾角小，屬於近水平煤層，容易開采且具有特低灰、特低硫、特低磷、中高發熱量的特點，是優質的動力煤、化工煤、氣化煤和環保煤，有7項指標達到世界之最。自2000年7月，榆林獲升格為地級市，隨後就遇到煤炭行業的「黃金十年」，榆林藉此經濟增速一路領跑，也造富一批「煤老板」。

榆林全市有54%的地下含煤，約佔全國儲量的五分之一。（央廣網）

值得一提是，榆林也在探索更多可能，在今年的政府工作報告中，榆林給出的任務事項包括有建成投運中科院潔淨能源創新院榆林分院，推進國科大能源學院重大項目聯合攻關，實施現代煤化工與石油化工互補融合，襄有可再生能源與儲能高效融合等六方面的創新示範。一方面，榆林推動煤化工向合成纖維、合成樹脂、合成橡膠等合成材料及下游高端精細化工產品延伸。另一方面，榆林全力打造榆林國家級現代煤化工產業示範區。

此外，正在陝西西安舉行的中國全運會，競賽項目拳擊、排球將在榆林舉辦，推進當地加快公共體育場館建設的步伐。目前榆林已累計新建和改造提升35個體育場館，並成功舉辦了132場群眾體育活動。榆林市體育局相關負責人亦透露，榆林市近年來每年固定舉辦和承辦的國際賽事有4場、國家級賽事達10場以上，培養一大批優秀裁判員和教練員。

對於榆林的未來，習近平就強調能源產業要繼續發展，否則不足以支撐國家現代化。煤炭能源發展要轉化升級，走綠色低碳發展的道路。這樣既不會超出資源、能源、環境的極限，又有利於實現碳達峰、碳中和目標，適應建設人類命運共同體的要求，「把我們的地球家園呵護好。」