遊客穿明朝服飾拍片遭勸離　蘇州日式風情街惹議　官方：正在調查

近年來，內地許多民眾對漢服展現熱情，然而上周六（18日），即九一八事變爆發90周年當日，江蘇蘇州數名年輕人身穿明朝的服裝到當地的日式風情街遊玩拍片時，卻意外遭到工作人員的勸離，理由是其行為影響居民。事件隨即引發軒然大波，不少網民認為處理手法不妥。

周二（21日），高新區管委會工組人員解釋，當時圍觀的人可能影響了交通，物業的工作人員是為了交通安全才希望對方不要逗留。目前，有關部門正在了解情況。



事發當日，該群年輕人身穿明服飾走在高新區日式風情的淮海街上，一邊遊玩一邊拍攝，吸引了很多路人的注意，而就在此時穿着制服的工作人員上前攔住他們並進行勸離，雙方因此發生爭執。當時工作人員稱，根據居民反映的情況，不建議對方拍攝影片及照片，其中一名女子隨即質問是什麼照片，而工作人員指出「就說穿這種衣服」。隨後，女子再質問穿該衣服拍照有何不合理，工作人員便解釋，對方的行為影響小區居民。

1931年9月18日，日本駐中國東北地區的關東軍襲擊沈陽，觸發九一八事變，後來中國政府將9月18日定為「國恥日」。因此有關片段在網絡曝光後，隨即引發熱議。在這一特殊日子，不少網友憤怒質問，「這是日租界嗎？」、「在自己的國土上穿自己的衣服都不允許嗎？」但也有網民表示，如果當事人是因拍片賺流量從而影響交通，其行為並不可取。

對此，高新區管委會工組人員回應稱，當時有7、8個人穿著明朝的古裝拍片，因現場有許多人圍觀，可能影響了交通，物業的工作人員為了交通安全遂將他們勸離，之後城管和公安亦都到場處理了。當局續強調，只要衣著合規是不會攔阻的，有關部門仍在了解情況，屆時會再作統一處理。

在早前，作為文旅項目盛唐小京都一部分的遼寧大連日本風情街，便曾在民眾的強烈反對下，僅僅開業幾天就於9月1日宣佈關閉。當時，不少網民的強烈批評風情街傷害中國人的感情，甚至官媒《人民日報》也刊文批評指「在深受日本殖民侵略苦難的大連，不應該用日本文化炒作，謀取商業利益」。

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因此，當今次有網民表示支持關閉蘇州日式風情街時，隨即讓人聯想到大連日本風情街不久前的遭遇。不過也有網民認為，這些性質只要侷限在促進消費的商業行為就沒問題，沒必要搞擴大化，上綱上線。