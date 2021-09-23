珠海航展｜解放軍大批軍機集結　殲-10C攜多款武器夜間抵達

最新一屆珠海航展即將於9月28日開幕，解放軍大批軍機開始集結。其中，殲-10C戰機首次參加此次航展。



綜合網絡9月22日消息，當日臨近晚上的時候，參加珠海航展的殲-10C出現在了珠海機場的上空。據悉，這是殲-10C首次參加珠海航展。 ​​​​

根據現場的觀察，這次殲-10C攜帶了多款武器系統，包括副油箱等。殲-10C是在殲-10B的基礎上的改進型號，本身殲-10B與殲-10A就有很大的區別，包括進氣道和垂尾都經過了大幅度的改進，目前殲-10C已經在多個部隊服役，從而成為了一款重要的裝備。

與其餘的展示軍隊不同，殲-10C的轉場是貼近「實戰」，除了是跨晝夜之外，也是在陌生機場的降落，期間殲-10C沒有通過切入機場跑道上空的方式觀察跑道，而是直接對準跑道進行了降落。

殲-10C戰機是中國自主研發的第三代改進型超音速多用途戰鬥機，配裝先進航電系統及多型先進機載武器，具備中近距制空和對地面、海面目標精確打擊能力。

在9月22日除了作戰部隊的殲-10C之外，還有來自中國空軍八一飛行表演隊的殲-10A和殲-10S，總共有7架殲-10A/S戰鬥機飛抵珠海。

屆時，中國空軍八一飛行表演隊會進行飛行表演。而在正式表演之前，空軍八一飛行表演隊會進行相關的訓練活動，同時還會有其餘的機型的展示活動。

殲-16D電子戰機將首次亮相（請點擊大圖瀏覽）：

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如今解放軍已經裝備了一系列的戰鬥機，除了殲-10系列之外，還有殲-16和殲-20等新鋭的型號。此外，殲-16D電子戰機也將首次在航展上亮相。

目前已知，參加航展的中國航空主戰機型有殲-20、殲-10A/S/C、殲-16D、殲轟-7A、轟-6N、空警-500改、空潛-200、運-20改、直-10改、直-8L、直-19、教-8、殲教-9、教-10、嫋龍等。