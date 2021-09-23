農民豐收節｜62年培育30多個品種　91歲瓜奶奶「認得瓜不記得人」

9月23日是二十四節氣中的「秋分」，中國也迎來四屆的「中國農民豐收節」。而有「瓜奶奶」、「甜瓜大王」美譽的吳明珠也為央視舉辦的「2021年中國農民豐收晚會」錄製影片祝福農民。

高齡91歲的她患有阿茲海默症，但是提起瓜還是如數家珍。她表示，「我的人生就是想多結幾個瓜，把瓜的甘甜獻給人民」。網民更發現她和「雜交水稻之父」袁隆平是西南大學同屆校友。



中國工程院院士、西甜瓜育種專家吳明珠有「瓜奶奶」的美譽，她有長達62年都在新疆瓜田裡度過，培育出「香妃」蜜瓜、「皇后」蜜瓜、以及有西瓜之王美譽的「8424」西瓜，多達30多個瓜種，她的事蹟在今年５月登上微薄話題「中國人能自由吃瓜離不開這位老奶奶」，今年的中國農民豐收節她也再度登上微博熱搜第一。

1930年吳明珠生於湖北武漢，1953年畢業於西南農學院園藝系果蔬專業。大學畢業後，她被分配到中央農業部，但她堅持赴新疆吐魯番地區工作。而後長達62年的歲月都奉獻給新疆的甜瓜、西瓜育種事業。

2018年中國成為西瓜最大的生產和消費國，而吳明珠和她的團隊在1990年代選育出西瓜之王「8424」，成為江浙一帶早熟優質西瓜主栽品種並逐漸向北方各省擴展。2017年，高齡87歲的吳明珠宣布退休，終於放下工作。

新疆自治區推薦吳明珠為中國工程院院士候選人的資料上寫道，吳明珠為新疆及全國的甜瓜、西瓜事業作出了突出貢獻，被譽為「西部瓜王」；她培育的甜瓜早、中、晚熟系列品種，種植面積曾覆蓋新疆主要商品瓜產區的80%，在吐魯番、鄯善縣等地湧現出一批「甜瓜致富村」。

在吳明珠為央視「2021年中國農民豐收晚會」錄製的影片中可以看到高齡91歲的吳明珠提到自己喜歡新疆甜瓜，最喜歡吃的則是自己的「拿手好戲」西瓜8424，「樣子長得好看，果型好，吃起來也好吃」。據內媒報道，吳明珠因罹患阿茲海默症，已認不出人，但有關種瓜的記憶仍在。

據了解，吳明珠跟被譽為「雜交水稻之父」的雜交水稻育種專家袁隆平是西南大學同屆的校友。袁隆平在今年5月22日逝世，今天也有不少學生特意手捧稻穗來到其母校西南大學袁隆平雕像前獻花悼念，懷愐先人。