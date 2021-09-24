iPhone 13｜內地掀搶購潮青睞高階機　深圳華強北報價貴近3000元

蘋果公司最新推出的iPhone 13系列手機在周五（24日）正式上市，內地有掀起搶購潮，「黃牛」較青睞高階機種，收機報價最高較官方售價貴近3000元（人民幣．下同）。



位於上海南京东路的一間蘋果直營店有不少人排隊領取新機。（澎湃新聞）

位於深圳益田假日廣場的蘋果直營店。（每日經濟新聞）

9月24日早上8時，位於上海南京東路的一間蘋果直營店已迎來第一批領取iPhone 13系列手機的顧客。由於內地今年主要採用「線上下單線下取貨」的模式，故一早就有不少人大排長龍。與iPhone 12系列上市時有鮮明對比，店舖門口有聚集大量即場收購新機的「黃牛」，每當看到有人帶著新手機出來，他們就會蜂擁上前詢問是否願意轉賣。

內地傳媒報道稱，現場的「黃牛」對iPhone 13、iPhone 13 mini興趣不大，看到是iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max的話才會詢問，一般會提高100元至300元左右。如果是「天峰藍色」等大熱款式及高容量，出價更會再提高至500元左右。

深圳華強北的收機報價單。（每日經濟新聞）

至於在香港人熟悉的深圳華強北，有消息指iPhone 13、iPhone 13 mini目前已經「破發」，報價較官方售價低200元至100元不等。不過iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max仍有較多「水位」，後者最高階1TB版本，甚至報價高達15900元，較官方售價12999元高出2901元。