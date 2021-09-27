蘋果iPhone 13正式亮相，新機型除了瀏海全面變小、配備A15仿生晶片，以及更長的電池續航力，最大的亮點著重在相機規格的升級。不過對於一般人來說，目前相片的畫素與品質都已經相當夠用，相機功能進一步提升非首重追求，導致網友對蘋果發表會意見兩極，也引來「該換iPhone 13嗎」的討論。針對什麼人建議換最新的iPhone 13，以下整理出網友的建議，快速看懂是否該換新機。



追求頂規攝影功能、不想在尺寸上取捨鏡頭：換最新iPhone 13

整體來說iPhone 13對比iPhone 12並沒有大幅度升級，除了相機規格之外，許多網友感覺差異不大，表示對此感到失望。

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不過若是經常需要拿手機拍攝，需要高畫質的人，新機型就很有吸引力，尤其是此次iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max皆搭載望遠鏡頭（ƒ/2.8光圈）、廣角鏡頭（ƒ/1.5光圈）與超廣角鏡頭（ƒ/1.8光圈）等1200萬像素3鏡頭。

此外，iPhone 12 Pro的相機功能為iPhone 12 Pro Max的閹割版，造成許多人「因為尺寸大小放棄相機」或「為了相機使用不合手的大尺寸」，也很適合換這次的新機型，不再需要從中做取捨。

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追求最高CP值、不想花太多錢但想享受高規格：考慮降價舊機型

如果不追求極致的拍攝功能，舊款的iPhone 12反倒會是相當好的選擇，每年新機發表會結束，舊機型價格也會跟著大跳水，如這次iPhone 13一亮相，蘋果官網上的iPhone 12就一次調降港幣800元，iPhone 12 mini 64GB從5999元降至5199元；iPhone 12 64GB從原價6799元降至5999元；另外其他像iPhone 11系列也降價900元，對於不是追求最新機行的人來說，都是不錯的選擇。

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期待有Touch ID、較常打電動或辦公：考慮iPad mini 6

相較於沒什麼大改動的iPhone 13，此次睽違2年多最大改款的iPad mini 6反而成為焦點，除了同樣搭載A15仿生晶片，最重要的是依然保留許多人敲破碗的Touch ID功能，並將其移至頂部。

相較於iPad mini 5，處理器一口氣從A12跳升至A15仿生晶片，可說是相當有感，另外取消實體Home鍵以及3.5mm耳機孔，支援5G行動網路、WiFi6，被許多網友說是「不能打電話的iPhone」，價格還是相當平易近人的港幣3999元起。對於比較常用來滑臉書、打電動、追劇、辦公等族群，iPad mini 6反而更值得入手。

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