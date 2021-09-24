9 月 24 日正式上市的 iPhone 13 系列手機，相信已有不少果迷入手並等待開箱使用。較早前國外媒體就搶先展示了 iPhone 13 跟 iPhone 13 mini 的首「拆」相片，讓用家可更清晰觀看裝置內部，像收細 Face ID 模組、跟更大尺寸電池等細節。



爆料人 Sonny Dickson 在其推特帳號，展示了 iPhone 13 跟 iPhone 13 mini 的拆機相片，其中可看到 iPhone 13 內部、左下方位置的 Taptic Engine 體積較前代更細，估計其重新設計主要是為了騰出更大空間以擺放內置電池。

另一張距離更近的拆機圖片，就能可看到機頂更緊密的 Face ID 模組（讓凹屏面積得以收細）、前置鏡頭跟感應器排列，放置於正面中間位置左方的 A15 仿生晶片，後者主板同樣採用了更省位的「7」字形長身設計，可說是盡用機內空間。

而從佔據機內一半以上空間的內置電池，就能明白這次 iPhone 13 電量提升的主要原因，就像早前預期般，用上了體積跟電量更大的內置電池緣故。

相關圖輯：iPhone 13／13 mini 機身細節👇👇

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值得一提的是，為了讓「M 額」收細，iPhone 13 除了將前鏡移至 TrueDepth 攝像模組左方、Dot 投影跟 IR 鏡頭移至右方外，亦將聽筒上移至機頂邊框位。

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