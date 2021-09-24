內地突下架《超人迪加》等多個節目　媒體稱可能有家長舉報涉暴力

《超人迪加》深受大人細路歡迎，是不少人的童年回憶。

不過內地多個影音平台，被發現近日已將包括《超人迪加》在內等多個節目下架。

有傳媒報道稱，可能與有家長舉報上述節目涉及暴力有關。



B站上已搜索不到《超人迪加》的影片。（微博）

報道稱，在騰訊視頻、愛奇藝、優酷、B站等內地多個影音平台上搜索《超人迪加》（內地譯作「迪迦奧特曼」）後，均顯示相關影片已下架或無法播放。其中優酷視頻一名工作人員回覆稱《超人迪加》是因「內容調整優化」，所以暫時無法觀看，但目前仍未收到具體通知。

報道提到，除了《超人迪加》外，《成神之日》、《刺客伍六七》第一季、《Re：從零開始的異世界生活》第一季等動畫也被下架。報道稱事件很可能與內地今年4月起對動漫產業的整頓行動有關。以《超人迪加》為例，其內容涉及持械毆打、多人恐嚇、縱火爆炸等暴力情節，《刺客伍六七》亦有不少暴力打鬥、刀劍或槍戰對決的畫面。

值得一提是，報道有採訪家長對《超人迪加》被下架的看法，其中家長關先生稱其幼兒園大班生兒子很喜歡超人，但今年上半年時曾經接到班主任電話，原來小霖在學校動手打其他小朋友。當時是小霖和班裡幾名都喜歡超人的同學一起扮演超人，並且把班裡其他小朋友當成怪獸。自此後，關先生不再讓小霖看超人。

另一名家長唐先生亦稱「下架挺好」，認為現時不少動畫中有太多暴力情節。唐先生透露，其4歲大的兒子糖寶每天都會吵著要看超人，就連所買的玩具也都是超人。但唐先生發現，糖寶會跟隨節目做一些變身、擊打他人的動作。

江蘇省消保委曾經發布報告，點名《超人迪加》等節目涉及暴力。（微博）

針對《超人迪加》被下架一事，中國代理上海新創華文化發展有限公司回應稱並不了解，至於在今年4月6日曾經發布《動畫領域侵害未成年人成長安全消費調查報告》，並點名《超人迪加》的江蘇省消保委，相關工作人員稱可能是相關平台的自主行為，與江蘇省消保委沒有關聯。