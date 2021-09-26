東北限電｜煤價高漲用電高峰「拉閘限電」　東三省民生用電受影響

據內媒《財新網》報道，9月23日晚間東三省遼寧省、吉林省和黑龍江省在用電高峰時段部分拉閘限電，民生用電受到影響，據了解，未來一段時間東三省用電緊張的局面將延續。

國網瀋陽供電公司9月23日通知提到，受聯絡線淨受能力下降、煤電價格居高不下導致發電廠出力下降等因素影響，遼寧電網供需形勢趨緊，短時間存在電力供應缺口。截至9月26日下午4時，微博「#東北限電」的相關話題有2.2億瀏覽和15.6萬討論。



《財新網》報道，9月23日下午4點、5點左右，遼寧瀋陽沈北新區、渾南區多地突發停電，持續到當晚8點至23點不等。家住瀋陽沈北新區的劉女士對《財新網》記者表示，「當時正趕上下班回家時間，高層住戶上樓很困難，我是孕婦爬了24樓。手機根本沒信號，街道上交通癱瘓，十分壅堵。」

劉女士也提到，「今天（9月24日）上午又停了半天，晚上9點接到物業通知，明天（9月25日）繼續拉閘限電，可能持續到9月30號。但具體怎麼停，停多久，我們沒有得到確切的說法。」

國網瀋陽供電公司9月23日發布通知提到，近期受聯絡線淨受能力下降、煤電價格居高不下導致發電廠出力下降等因素影響，遼寧電網供需形勢趨緊，短時間存在電力供應缺口。遼寧執行有序用電後仍存在電力缺口，將對遼寧地區14個市實施事故拉閘限電。

《財新網》報道，根據國網東北電力調度控制中心于9月23日簽發的《東北電網事故拉閘限電預通知單》:「東北電網全網頻率調整手段均已用盡，系統頻率低於正常範圍內的最低值49.8赫茲，為保證電網安全運行，採取事故拉閘限電」。東三省遼寧、吉林、黑龍江23日16點30分至21點30分拉閘限電共100萬千瓦。

遼寧火電廠人士則向《財新網》記者透露，9月23日下午該電廠系統頻率低至49.77赫茲。他提到，但電廠缺煤，發電端供應不上，導致系統頻率起不來。系統頻率過低，會對發電廠設備和電力系統的安全運行帶來影響。他也提到，「有的電廠到煤礦的運輸條件差，加上煤礦產能也有限，導致燃料成本高，如果要繼續發電就得賠錢。不少火電廠因為缺煤而停機。」

《財新網》提到，未來一段時間，東三省用電緊張的局面將延續。國網遼寧電力公司9月24日通知，為保障社會平穩用電，減緩高峰時段用電需求，保證電力供需平衡，各工業企業在不影響正常生產的情況下，每日15點至21點減少用電。而黑龍江則有鋼鐵企業接到限電通知，亦有居民提到，因所在地區超電網供電範圍，而自9月24下午16點35分開始停電，預計9月25日0點恢復供電。

「東北限電」話題2.2億瀏覽

由於此次不同於廣東限電，民生用電亦受到影響，在內地互聯網亦引發廣大討論。截至9月26日下午4時，微博「#東北限電」的相關話題有2.2億瀏覽和15.6萬討論。微博網民@傳說中獵殺撒比的神更分享自己的遭遇，他提到，由於東北天氣寒冷他們家燒煤取暖，但由於突然停電，排氣扇無法運作，一家三口差點一氧化碳中毒去世。也有許多網民分享停電來的「措手不及」沒有先通知，生活受到影響。

據《人民網》報道，今年2月開始受供應緊張形勢影響，部分煤炭品種價格不段上漲，東北地區發電採暖用煤中長期合同全覆蓋集中簽約儀式9月25日在北京舉行，簽署的煤炭中長期合同涉及國內主要煤炭生產企業、保供煤礦和東北地區重點發電供熱企業，此舉將發電供熱企業中長期合同佔今冬用煤量的比重提高到100%，盼能確保東北地區採暖季民生用煤和人民群眾溫暖過冬需求。