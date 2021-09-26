廣東限電｜官方倡議三層辦公樓以下停用電梯　冷氣不低於26度

日前廣東省用電拉警報，廣東省發改委25日在微信公眾號發文證實，全省各市已啟動有序用電預案，多地工業企業「開三停四」，甚至「開二停五」錯峰用電。



9月26日，廣東省能源局和廣東電網聯合發佈《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》，要求全省各級黨政機關、事業單位帶頭空調溫度設置不低於26℃，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯；倡議書提到，要全省工、商業企業積極參與節約用電，支持配合有序用電實施。



日前廣東傳出供電吃緊，各地陸續傳出限電消息。廣東省發改委周六25日證實，全省各市已啟動有序用電預案，多地工業企業「開三停四」，甚至「開二停五」錯峰用電。發改委亦承認，「限電」對企業正常生產經營活動帶來一定影響，但在各方努力下，電力供應緊張局面預計將逐步得到緩解。26日，廣東省能源局和廣東電網有限責任公司聯合發佈《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》。

倡議書中提到三點，一、要求全省各級黨政機關、事業單位率先垂範，「帶頭踐行綠色節能辦公，空調製冷溫度設置不低於26℃，空調運行期間保持門窗關閉，非工作時段空調等辦公設備電源處於關閉狀態，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯」。二、「倡議全省工、商業企業積極參與節約用電，支持配合有序用電實施」。三、「則是鼓勵廣大市民採取適度節約、綠色低碳的家庭生活方式，居家照明儘量利用自然光，少開長明燈，鼓勵空調設置溫度不低於26℃」。

廣東發改委指，自9月上旬以來，在副熱帶高壓、「康森」、「燦都」雙颱風影響下，廣東省持續高溫乾旱，全省平均最高氣溫達34.4℃，比常年同期偏高2.2℃。「燒烤」模式下，廣東省用電需求不斷攀升，截至9月23日，全省統調最高負荷需求達1.41億千瓦，比去年最高負荷增長11%，負荷已七創歷史新高。

廣東發改委稱，今年以來，廣東省統籌疫情防控和經濟社會發展成效持續顯現，省內電力需求保持高速增長。目前正是「金九銀十」訂單高峰期，尤其是二產、三產用電需求持續旺盛。

廣東發改委提到，1月至8月廣東省全社會用電量5252.73億千瓦時，同比增長17.33%，其中二產、三產用電量分別增長18.30%和23.13%。從兩年平均增速看，分別增長7.83%和11.08%。此外，受一次能源供應、燃料價格以及機組長期頂峰發電設備存在缺陷等因素影響，省內機組發電能力有限，當前電力供應形勢緊張。