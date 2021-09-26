海航控股公布償債方式　未來四天決定重整計劃

9月26日晚間，全國企業破產重整案件資訊網掛出海南航空控股及其十家子公司重整計畫（草案）。



《21世紀經濟報導》提到，這一計畫將在9月27日上午于第二次債權人會議上審議表決。從9月27日到9月30日四天，海航集團、海航基礎及其二十家子公司，還有供銷大集的各個債權人會議也將對重整計畫草案進行討論並表決。這將是決定海航相關企業命運的重要時刻。



海南航空集團一月宣布破產。（新華社）

今年1月29日，海航集團官網和官微以及相關上市公司齊發公告，宣告海航集團走向破產重整的「重生」之路。而在4月份和6月份召開的各公司第一次債權人會議上，重整計畫草案並未公開。國家清算組指，收到總值1.2萬億元人民幣的申報債權申報，當中3成債權獲確認，其未償還的美元債規模則以數十億美元計。

9月26日晚間，全國企業破產重整案件資訊網掛出海南航空控股及其十家子公司重整計畫（草案），《21世紀經濟報導》提到，未來四天將決定海航控股的命運。

此次公布的重整計劃也公布償債方式，截至目前，共計4915家債權人向十一家公司管理人申報9215筆債權，申報金額合計3972.09億元。經管理人審查，已經提交法院裁定確認和預計後續法院可以裁定確認的債權共計約1612.93億元。截至2021年2月10日，十一家公司另有依法無需申報的應付未付經營性欠款、繼續履行合同的融資租賃等共益債務及職工債權，以及未申報債權和或有債務。

根據《第一財經》記者獲得的草案摘要，對於債權對付方案，其中職工債權和稅款債權均由十一家公司各自在重整計畫執行期限內以現金方式全額清償。有財產擔保債權的本金及利息部分可在擔保財產的市場評估價值範圍內優先受償。市場評估價值範圍外的本金及利息，以及全部的罰息、複利、違約金、維持費等懲罰性費用將調整為普通債權，按普通債權的清償方式清償。

，中國海航集團董事長陳峰（前左）因涉嫌違法犯罪被拘。（海航集團官網）

草案寫道，每家債權人10萬元以下（含）的部分，由十一家公司於法院裁定批准《重整計畫草案》後60日內以自有資金一次性清償完畢，自有資金不足的，以戰略投資者投入的資金依規統一安排清償。

而對於每家債權人超過10萬元部分的處理方式則分第一是救助貸款。本金及利息部分參照有財產擔保債權清償，其他部分，包括但不限於罰息、複利、違約金、維持費等按其他普通債權方式清償。

第二則是其他普通債權，將按以下方式安排清償。其一是關聯方清償。其他普通債權中，每家債權人64.38%債權由海航集團有限公司等關聯方清償。關聯方清償的具體方式，以經裁定批准的海航集團有限公司等321家公司實質合併重整計畫中規定的普通債權清償方式為准。

其二是股票抵債。即以海航控股A股股票抵債。每家債權人35.61%債權由股票清償，抵債價格為3.18元/股。希望通過上述安排，可實現普通債權全額清償。預計其他普通債債權中，每100元可獲得：約11.20股海航控股A股股票（不足1股的部分按1股計算）清償35.61%，另64.38%由關聯方清償。

此前，9月18日，中國官方公布整頓海航集團結果出爐，重整後海航將被拆分為四個獨立板塊，創始人陳峰股權被清零。9月24日，海航集團發布公告稱，因涉嫌違法犯罪，中國海航集團董事長陳峰、首席執行官譚向東已被依法採取強制措施。海航集團稱，海航集團及其成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響。