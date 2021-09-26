東北限電｜電網瀕臨崩潰邊緣　居民用電恢復時間未明

9月23日以來，東北多地發布限電通知，嚴重影響居民生活。若電力緊張情況未能緩解，限電將持續一段時間。

國家電網客服工作人員今日（26日）表示，東北地區先前已對非居民執行有序用電，由於仍然存在電力缺口，才會限制居民用電。電力供需緊張情況緩解後，會優先恢復居民用電，但具體時間未知。



《新京報》報道，網民反映東北多地沒有通知突然停電，有些地方一天停幾次電，有些地方停電超過12小時，停電區域多集中在地市級城市和農村地區。

9月23日晚上10時，國網吉林供電公司、國網通化供電公司分別發布通知，吉林（省）電網於當日下午4時37分採取限電措施，全省9個市區均執行限電。部分用戶停電，恢復供電時間待東北電網通知。通知提到，由於近期電力緊張情況沒有緩解趨勢，限電工作可能會持續，供電公司接收到停電信息後會及時告知用戶。

東北某地的電網工作人員透露，一般情況下，計劃停電都會提前通知，意外停電也會及時更新停電原因和通知。若限電工作持續下去，屆時就難以界定是計劃停電抑或意外停電，「如果可以通知肯定會提前通知的，盡量避免突然停電」。對於為何沒有提前通知停電，國家電網客服則引述當地供電公司回覆稱，由於電力供需緊張，整個電網有崩潰的危險，情況緊急，可能出現無法提前通知到用戶的情況。

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東北居民用電受限

事實上，全國多地都執行限電工作，其中廣東日前亦限制工業用電。對於東北為何要限制居民用電，前述東北某地電網工作人員表示，由於東北整體上工業類型、數量相對少，大部分變電站和電廠多是民用，和南方的情況有區別。

國家電網客服工作人員表示，本次東北限電確實限制了居民用電，主要是因為東北地區已經首先對非居民執行有序用電，但是在執行後仍存在電力缺口，目前整個電網有崩潰的危險。為了不擴大停電範圍，造成大面積停電，才採取對居民限電的措施。她表示，電力供需緊張情況緩解後，會優先恢復居民用電。

對於限電期何時結束，東北某地電網工作人員稱，目前無法確定具體日期，但推測不會持續太久，「畢竟東北冬天比較冷，還有地方是電採暖」。國家電網客服也無法給出期限，但表示根據供電公司的答覆，在能滿足正常用電需求的情況下，會立即組織人員恢復供電，確保居民生活、農業生產還有重點客戶用電，「如果能符合條件，居民用電肯定是會第一時間恢復」。

受限電影響，吉林磐石市的街燈和交通燈未能正常運作。（微博＠野野野max）

全國煤炭交易中心：煤炭後期量價走勢有望企穩

國網吉林、通化兩地供電公司的通知中，均提及此次限電的原因是受電煤緊缺、火電機組停機容量大、新能源發電電力偏小和電力負荷增長等因素綜合影響，令東北電網電力供應持續緊張。

今年以來，受煤炭價格大幅上漲且持續高位運行影響，國內電力面臨供需緊張局面。國家統計局數據顯示，2020年，全國規模以上企業原煤產量38.4億噸，同比增長0.9%。今年上半年，內地生產原煤19.5億噸，同比增長6.4%，煤炭生產基本保持穩定。

國家發改委經濟運行局局長李雲卿稱，根據去年的情況，該局已對煤炭的生產供應各個環節做了統籌安排和一系列謀劃，重要的民生需求和經濟社會發展合理的用能需求都能得到有效保障。全國煤炭交易中心相關負責人表示，9月份至10月份後，隨着南方天氣轉涼，空調製冷等用電下降，煤炭市場供需緊張局勢將趨於緩解。與此同時，伴隨着能源結構調整，風電、太陽能發電等新能源發電持續增長，煤炭後期價格不具備持續上漲的動力。