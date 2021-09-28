東北限電｜吉林省長：派人到內蒙古駐煤礦　落實煤炭購銷運輸合同

9月23日以來，東北三省多地發布限電通知，嚴重影響居民生活。在東北三省「拉閘限電」之際，吉林市新北水務有限公司一度發出通知，稱停電、停水將變為常態，引起市民憂慮。

吉林省委副書記、省長韓俊27日（周一）表示，要多路並進保煤炭供應，包括派專人到內蒙古駐煤礦，逐一落實煤炭購銷運輸合同，以及抓緊推進俄煤、印尼煤、蒙古煤等外採計劃等。



受限電影響，吉林磐石市的街燈和交通燈未能正常運作。（微博＠野野野max）

據「吉林省人民政府網」微信公眾號，韓俊27日到部分供熱發電企業和電力公司就煤炭保供、電力穩供工作調研，並在國網吉林省電力公司調度全省電煤和電力供應情況。

韓俊強調，煤炭保障和電力供應是事關人民群眾切身利益和經濟社會穩定健康發展的大事，必須把煤炭保供和電力穩供作為當前各級黨委政府的重大任務，千方百計保供電、保供暖、保民生、保生產，決不能因缺煤缺電影響群眾正常生產生活、影響吉林振興發展大局。

韓俊稱，要多路並進保煤炭供應，派專人到內蒙古駐煤礦，逐一落實煤炭購銷運輸合同，把內蒙古自治區政府對吉林省的各項支持措施盡快落到位；爭取更多的進口指標，抓緊推進俄煤、印尼煤、蒙古煤等外採計劃；自產煤企業要專班駐礦，在保證生產安全的前提下，能開盡開，開足馬力，釋放產能；加大政策支持力度，擴大市場採購範圍；加快儲煤基地建設，推動儲備煤保質保量盡快達標。

據早前報道，吉林省全省保電煤供應保溫暖過冬保工業運行視頻調度會議於27日召開，省委常委、常務副省長吳靖平指出，受全國性的煤炭緊缺、煤價高企、煤電價格倒掛影響，目前絕大多數省份出現供電緊張局面。為增加煤炭供應，有關部門需落實與蒙東煤礦中長期供煤協議，加大進口煤採購，組織省內煤礦安全釋放產能，千方百計擴大市場煤供應，確保儲備煤足量達標，做到採暖期電煤不斷供、暖氣不停供，維護群眾正常生產生活秩序。

9月26日，吉林市新北水務有限公司在微信公眾號上發布信息稱，按照國家電網要求，將不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，情況將持續到明年3月份，停電、停水變為常態，因此會導致九站泵站斷電而無法正常供水，近期會經常出現因停電導致的停水現象，望用水單位及居民及時做好儲水準備。有關信息之後被刪除。

吉林市新北水務有限公司其後發布用戶通告稱，因擔心可能臨時停電導致公司供水區域用戶發生臨時停水情況，公司在微信公眾號上發布通知，主要是為了提醒廣大用戶及時做好儲水準備，但該通知措辭不當、內容不準確，給相關用戶和公眾造成誤解。公司為此深感自責，並將嚴肅對待此事，嚴格按公司制度處理相關責任人。