黃河發生今年第1號洪水　潼關水文站流量達每秒5020立方米

水利部公布，黃河昨日（27日）下午3時發生2021年第1號洪水，晚上9時發生第2號洪水。水利部和中國氣象局已聯合發布橙色山洪災害氣象預警，稱昨晚8時至今晚8時，四川東北部、陝西南部局地發生山洪災害可能性大。



據水利部通報，受近期降雨影響，黃河中游幹流潼關水文站9月27日15時48分流量漲至5020立方米/秒，依據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，編號為「黃河2021年第1號洪水」。晚上9時，黃河花園口站流量漲至4020立方米/秒，發生今年第2號洪水。

黃河支流渭河發生1935年有實測資料以來同期最大洪水，伊洛河、沁河發生1950年有實測資料以來同期最大洪水。水利部已要求黃河水利委員會和有關地方做好水工程調度，控導工程巡查搶護，灘區群眾防洪保安等工作。

昨日傍晚6時，水利部和中國氣象局聯合發布橙色山洪災害氣象預警，預計9月27日晚上8時至28日晚上8時，四川東北部、重慶北部、陝西南部等地部分地區發生山洪災害可能性較大（黃色預警）。其中，四川東北部、陝西南部局地發生山洪災害可能性大（橙色預警）。

此外，自然資源部也與中國氣象局聯合發布地質災害氣象風險預警，預計9月27日晚上8時至28日晚上8時，河南西部、湖北西北部、重慶北部、四川東北部、陝西南部等地的部分地區發生地質災害的氣象風險較高（黃色預警）。其中，四川東北部、陝西南部的局部地區發生地質災害的氣象風險高（橙色預警）。