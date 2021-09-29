中央人才工作會議時隔11年再召開：在京滬大灣區建設人才高地

9月27日至28日，中共高層在北京舉行「中央人才工作會議」，習近平等七常委悉數出席。



對於人才建設，習近平在2025年、2030年和2035年各設定不同的目標。他提到，可以在北京、上海、粵港澳大灣區建設高水平人才高地。他也提到，除科學家等高科技人才外，要培養造就大批哲學家、社會科學家、文學藝術家等人才。



據中國官媒新華社報道，針對此次會議，中共總書記習近平宣佈要實施新時代人才強國戰略，全方位培養、引進、用好人才，為2035年目標和2050年目標打下人才基礎。

會議由中國國務院總理李克強主持，中共常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席。習近平提到，執政9年來「中國已擁有一支規模宏大、素質優良、結構不斷優化、作用日益突出的人才隊伍」。他表示，綜合國力競爭說到底是人才競爭，中國必須增強憂患意識，更加重視人才自主培養，加快建立人才資源競爭優勢。

對於人才建設，習近平提出「階段目標」。他指出，到2025年，全社會研發經費投入大幅增長，頂尖科學家聚集水平明顯提高，人才自主培養能力不斷增強，在關鍵核心技術領域擁有一大批戰略科技人才、一流科技領軍人才和創新團隊。

到2030年，適應高質量發展的人才制度體系基本形成，創新人才自主培養能力顯著提升，對世界優秀人才的吸引力明顯增強，在主要科技領域有一批領跑者，在新興前沿交叉領域有一批開拓者。

到2035年，形成中國在諸多領域人才競爭比較優勢，國家戰略科技力量和高水平人才隊伍位居世界前列。

中共七常委一同參加有關人才的高級別會議。圖為七常委於2017年在上海宣誓。（新華社）

針對2050年建成社會主義現代化強國目標，習近平指，當下中國比歷史上任何時期都要更加渴求人才，其中高水平科技自立自強是關鍵。

習近平表示，要對人才中心和創新高地，進行戰略佈局，可以在北京、上海、粵港澳大灣區建設高水平人才高地，一些高層次人才集中的中心城市也要建設吸引和聚集人才的平台，開發人才發展體制機制綜合改革試點，集中國家優質資源重點支持建設一批國家實驗室和新型研發機構，發起國際大科學計劃，為人才提供國際一流的創新平台，形成戰略支點和雁陣格局。

中共制定目標，未來人才將會進一步向一線城市聚集。圖為北京核心區國貿。（VCG）

習近平認為，要為人才鬆綁，做到人才為本、信任人才、尊重人才、善待人才、包容人才，賦予科學家更大技術路線決定權、更大經費支配權、更大資源調度權等。

而除科學家等高科技人才外，習近平還在會上提到，要培養造就大批哲學家、社會科學家、文學藝術家等人才。

根據資料，前兩次「全國人才工作會議」召開的時間是在2003年12月19日至20日、2010年5月25日至26日。