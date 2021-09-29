廣東限電｜廣州深圳暫停國慶燈光表演　景觀照明時長縮短

廣東省用電拉警報，全省多地開啟限電措施。廣州市及深圳市日前宣布將暫停國慶期間的燈光表演，景觀照明亦將縮短亮燈時間。



廣州市宣布將暫停國慶期間的燈光表演。（視覺中國）

廣東省發改委上周六（25日）表示，全省各市已啟動有序用電預案，多地工業企業「開三停四」，甚至「開二停五」錯峰用電。上周日（26日），廣東省能源局、廣東電網共同發出《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》，倡議全省各單位有序用電、節約用電。

據《中新經緯》報道，在此限電措施下，廣州市住建局周一（28日）表示，廣州市景觀照明設施將實行「平日關燈，周末、節假日亮燈，不安排燈光秀」的節能措施，日常功能照明開啟時間不變。而每周一至周四、周日景觀照明設施不亮燈。每周五、周六縮短亮燈時間，縮小亮燈範圍。

廣州市住建局又指，國慶期間不安排燈光表演，重大城市活動期間按要求配合宣傳亮燈。各區、廣州塔、中信廣場等各樓宇業主、各企業單位自建和自管的景觀照明設施按照上述要求執行。

深圳市燈光環境管理中心明確表示，國慶期間，大型燈光表演暫停。（視覺中國）

而深圳方面，為了響應廣東省能源局、廣東電網倡議，深圳市燈光環境管理中心明確表示，國慶期間，大型燈光表演暫停。

深圳市燈光環境管理中心景觀部負責人許海文指，燈光秀其實耗電量並不大，但燈光夜景大規模展示比較耗電。國慶期間，為了營造氛圍，燈光夜景效果每天都亮燈，但是亮燈時間較以往縮短半個鐘。從全市的數據來看，可以節省2.3萬千瓦時(度)的電。