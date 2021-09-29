內地疫情｜哈爾濱三隻貓咪檢測陽性　主人求助無果貓咪全數安樂死

日前，福建及黑龍江再出現新冠肺炎疫情，28日內地新增13宗本土個案，其中黑龍江佔8宗，均在哈爾濱市。



9月28日，黑龍江哈爾濱確診病患劉女士在網絡求助，她表示自己正在醫院隔離治療，但27日她社區工作人員告知她，她家養的3隻貓咪被檢測出陽性，要被執行安樂死，她跟網友求助希望給「貓咪一個活著的機會」，許多網民聲援。但28日下午6時證實三隻貓咪已經被安樂死。



+ 1

《新京報》報道，黑龍江哈爾濱南崗區一名新冠肺炎確診病例劉女士，28日在社交平台上求助，表示自己正在醫院積極配合治療，症狀有所減輕。但社區工作人員卻告知她，她所養的三隻貓咪被檢測出核酸陽性，會被執行安樂死。

貓咪主人劉女士說，「他們說我們家貓咪是有病毒，然後就是要安樂死，就是今天，但具體是哪個部門下達這個命令，沒有人知道。我問了好多區疾控，他們都不知道這個情況，沒有人了解寵物（感染新冠肺炎）這個問題。」

她在視頻中亦提到，「我知道現在是一個特殊狀況，連人都顧及不過來。他們是陪伴了我五六年的生命，希望大家能幫我，給我家貓咪一個救治的機會，給他們一個活著的機會。」該話題迅速在內地各大社群平台發酵。而後主人被告知貓咪已在28日下午18時被安樂死。

據劉女士所在社區工作人員表示，當地動物防疫部門曾給3隻貓咪做過2次「肛拭子」檢查，檢測結果都呈現陽性。 他提到「目前對於動物確實沒有專業的治療方法，根據這兩次檢測結果，我們通知貓主人，疾控部門將會給貓進行安樂死。」

社區工作人員表示，不對貓進行處理，那貓主人的居住環境也一直會呈現陽性，「陽性的居住環境她肯定不能回來居住，甚至整個社區也不能回來居住，這樣疫情就永遠結束不了。」

此前，中國疾病預防控制中心副主任馮子健曾表示，對於動物感染新冠病毒的處理經驗很少。「以貓來說，貓的排毒時間、排毒方式等都暫不清楚，貓排毒之後，在家庭中很難做到完全消殺，如果貓持續攜帶病毒就會存在傳播風險，所以處理過程需要慎重」。馮子健稱，可以通過對貓連續檢測看是否持續陽性，如果持續陽性，則要安樂死處理。

此外，根據內地法律《傳染病防治法》第四十二條， 傳染病爆發按照預防、控制預案進行防治必要時可控制或者撲殺染疫野生動物、家畜家禽。