154隻走私貓到台灣即遭安樂死　獸醫系學生一語道破悲劇成因

台灣海巡署查獲走私154隻未檢疫品種貓，台防檢局日前（22日）下午依法全數安樂死，讓不少愛貓人士難以接受。就有一名獸醫系學生對此感到不捨與憤怒，直言「這次事件做錯事的，不是執行安樂死的獸醫師學長姐們，而是進行走私的黑心繁殖業者」，若要避免類似事情再發生，只有「以領養代替購買」，讓繁殖與販賣業者無利可圖，才不會再有下個無辜生命再度被迫犧牲。



這名就讀獸醫系的台灣男大生在Dcard上以「這次的走私事件，身為獸醫系學生我有話要說」為題發文，表示看到這消息第一時間的反應，也非常的「不捨」與「憤怒」，「除了和大家一樣，不捨那154隻無辜生命被葬送外，也不捨在現場執行安樂的每一位獸醫師學長姐們，因為大多數獸醫們都是因為喜歡動物而投入業內，卻因為如此嚴重的走私動物事件，獸醫師們必須堅守他們『防疫人員』的職責，把一切可能使國內動物染疫的機會降至最低，唯有如此，才能避免有未知的外來病毒擴散至本土動物身上，讓國內有更多生命受到保護。」

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關於「憤怒」的部分，他直言怒批犯錯的繁殖業者才是全民該一同譴責的人，「我憤怒的對象不是那些執行人道處理的學長姐們，而是那些非法走私這154隻貓咪進入國門的奸商，他們才是這整件事情的始作俑者，就是因為他們的貪婪、無恥、目無法紀，為了以低價獲得貓咪以賺取中間的暴利，恣意將未檢疫動物走私進入國門，且試圖闖關，除了葬送這154隻無辜貓咪的性命外，更使台灣千千萬萬的動物，差點暴露於高傳播力的病毒之中！」

他最後點出，雖然154隻無辜小貓已經被人道安樂死，但希望大家不要忘記，「會導致這次事件，是一連串『商業行為』所致，而商業行為一直都是靠著『供給』與『需求』才建立起來的，是否可以好好發揮我們的影響力，使寵物『繁殖販賣』商業行為中的『需求』消失」，從源頭瓦解走私與繁殖產業鏈，讓類似悲劇不再上演。

貼文一出網友紛紛感慨表示，「專業分析，我認同你的觀點和立場，如果沒守住台灣這塊寶島，在台灣的動物們也會變成如同我們面對COVID-19一樣嚴峻」、「我也好喜歡貓，看到新聞心好痛，可是為了保護台灣其他貓跟動物，真的不得已」、「我一堆親戚抗議為什麼要安樂死這些貓咪，偏偏這些人都有買品種寵物，在臉書看到可愛的狗狗就留言問多少錢？」

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