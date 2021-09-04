四川貓Cafe瀕臨倒閉慘變「地獄」　數十隻貓咪半個月無人管理等死

四川成都一間瀕臨倒閉的「貓Cafe」被揭發超過半個月無人管理，所飼養的貓咪在內混種生育、屎蠅橫飛，甚至見到有貓屍。

接獲舉報的當地動保團體「和貓住」工作人員直指貓咪的情況相當惡劣，「貓咖就像貓天堂，但現在，這裡就像地獄。」但工作人員同時坦言，即使想要救助，但現行法律這些貓咪屬於個人私人財產，故只能透過購買救出貓咪。

和貓住在官方微博上發布現場探訪的影片，強調不是在譴責任何人，亦不要網暴或發布攻擊言論，「只是希望能讓更多人看到，明白敬畏生命的可貴」。



據介紹，和貓住是成都的一個貓咪應急救援與領養平台，平日不時接獲電話，拜託去救助掉進水井、通風管的貓咪。在8月18日，和貓住接到當地一個酒吧老闆的電話，對方稱隔壁的貓Cafe已經半個月無人管理，裡面的貓咪混種生育、屎蠅橫飛，其中一隻貓咪已經死去。

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酒吧老闆表示，有多達二三十隻貓咪在貓Cafe中自生自滅，「一進去就看到，小貓又死了幾窩，那一窩暹羅（貓）就等死在那。」和貓住其後派人前往探訪涉事貓Cafe，並且在警方的陪同下進入。從影片所見，由於無人打理，和貓住工作人員在貓Cafe門口已能聞到惡臭。貓Cafe內部情況更加可怕，食物變質發黃、糞便堆滿貓砂盆之餘，由於環境極度髒亂，以致大部分貓咪的眼耳口鼻都有患病發炎跡象，而死去的貓咪不足1個月大。工作人員直言，「我只有一個想法，牠們會死的，是真的會死的。」

對於貓Cafe的情況，負責人解釋稱由於家中老人患上不治之症，所以回家後家人希望能留下陪伴，完全不知道貓Cafe發生的事。

經過協商，和貓住獲准同意將其中數十隻患病的貓咪先行帶走並給予救治，包括需要直接出錢購買的較年長貓咪，其餘貓咪就由貓Cafe自行留置。工作人員稱，除了3隻病情嚴重的幼貓不幸死亡外，其他貓咪的身體情況都已趨於穩定。和貓住將會待貓咪都恢復健康後，再開放領養。

和貓住指出，在網上公開此事及相關影片，最終目標是推動反對虐待伴侶動物的相關立法，「寵物行業現在是個暴力行業，因為沒有特別明確的法律規範，會導致很多人為了利益加入行業。貓咪被定義為商品，在沒有價值的時候遭遇拋棄。」