廣東限電｜專家分析三大因素致用電緊張　料10月用電負荷將回落

近期，內地限電波及多個省份，廣東亦不例外，目前全省各市已啟動有序用電預案，多地工業企業「開三停四」甚至「開二停五」錯峰用電。對於處於生產旺季的廣東多地為何拉閘限電，《南方都市報》周二（28日）引述專家分析指，經濟復甦勢頭、持續高溫及發電能力持續下降三方面因素疊加，導致了廣東本輪電力供應不足。



報道指，廣東近日電力供應緊張，東莞、佛山、汕頭等地先後有企業接到通知需錯峰用電，其中東莞一家製衣廠的負責人王女士表示，工廠從9月中旬開始就陸續接到限電通知，從最初一周限一兩天，到後來只能「開三停四」。另亦有高耗能企業被要求上周二（21日）至周日（26日）全天停止工業生產負荷用電。

周日，廣東省能源局和廣東電網聯合發布倡議書，要求全省各級黨政機關、事業單位帶頭踐行綠色節能辦公，空調制冷溫度設置不低於26℃，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯；倡議全省工、商業企業積極參與節約用電，支持配合有序用電實施。

廣東是經濟大省和能源消費大省，能源消費量約佔全國7%。今年7月下旬，全省能源工作推進會便曾透露今年能源消費大幅攀升，電力供應出現較大缺口，。對於已經有所預測卻仍出現了較大規模限電，中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司副總工程師兼能源諮詢規劃院總經理范永春分析有三點因素。

廣東各市採取不同的工業限電方案。（中新社）

首先是經濟復甦勢頭強勁，在社會經濟發展平穩快速態勢帶動下，該省電力、電量自去年下半年疫情防控常態化後均高速增長，今年1至8月，全社會用電量5253億千瓦時，增幅達17.3%，當中第二產業用電量增速位列全國三甲。然後是持續高溫帶來影響，近期，該省氣溫最高達34至38℃，較往年同期偏高3至4℃，這種「桑拿天」導致用電負荷激增，「當氣溫30℃以上時，每升高一度，電力負荷便將提高200萬-300萬千瓦」。

最後則是發電能力持續下降，分析指，廣東天然氣、煤炭發電佔比高，惟相較年初，現時天然氣、煤炭原料價格已翻了一番，令資源供不應求，企業發電能力受限，積極性不高。省能源局的數據顯示，省內發電能力最高降近3000萬千瓦，佔比省內裝機容量的20%，為電力供應緊張的主因。范永春又認為，即使前期已將增長幅度納入綜合考慮，也無法規避短期因素的影響。

對於何時能恢復正常用電，范永春判斷此輪電力供應緊張屬短期現象，作為有較強的自我保障能力的煤炭大國，相信問題很快就得到解決；又認為10月後廣東氣溫逐步降低，居民用電、第三產業用電負荷將有所回落。