內地限電｜專家：煤價與電價嚴重倒掛　每發一度電最少虧一毛錢

近期內地限電波及十多個省份，其中遼寧、吉林和黑龍江等東三省更要「拉閘限電」，嚴重影響當地居民的正常生活。

對於這一輪限電，中國能源網首席信息官韓小平接受內媒採訪時表示，多地推出限電措施也有共因，即煤價長期高位運行。近期煤炭供應偏緊，煤價與基準電價嚴重倒掛，每發一度電企業最少虧一毛錢人民幣，「越發電越虧本」。



專家表示，多地推出限電措施也有共因，即煤價長期高位運行。近期煤炭供應偏緊，煤價與基準電價嚴重倒掛。（中新社）

《中國新聞周刊》27日報道指，韓小平又表示，「如果漲電價，那麼居民、企業的壓力會加大，所以此前一直是央企在承擔虧損，但現在相關的央企也陷入了全面虧損的境地」。

此外，9月25日，中國華能集團燃料部市場研究處處長張海林在接受央視採訪時表示，許多在東北的電力企業，負債率已經非常高，甚至是資不抵債。

煤炭生產的減少也是造成東北煤炭緊缺的重要因素。韓小平指，「比如東北最有名的雞西煤礦，現在就剩下一個公司在生產」。

對於東北地區突然限制民用電的情況，韓小平指，東三省這兩年拆了很多小型熱電廠，小型熱電廠是解決冬季採暖的一個最關鍵的主力軍，把它拆了以後，用天然氣供給老百姓，經濟上難以支撐。另外，寒冷地方用的能量比較大，在這種情況下要進行能源結構轉型，其實是壓力非常大的一個事。

韓小平又認為，眼下部分北方地區已進入或者即將進入供暖季，最重要的是必須馬上啟動採暖的煤儲備，「到冬季煤炭的價格可能還會繼續上漲，你現在買不起，到冬天更買不起」。