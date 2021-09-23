立陶宛再捐贈台灣23萬劑AZ疫苗　料10月交付

繼6月宣佈援台2萬劑AZ疫苗後，立陶宛當地時間9月22日再宣布捐贈23.59萬劑AZ疫苗，預計10月交付台灣，立陶宛總計援贈台灣近26萬劑AZ疫苗。

台灣總統府回應稱感謝民主夥伴互相扶持的温暖，讓彼此的情誼沒有距離。台灣外交部亦強調，台灣與立陶宛是共享民主、自由與人權價值的重要夥伴。



立陶宛總理辦公室發出新聞稿表示，回應台灣方面的請求，立陶宛衛生部指示在10月15日以前撥付23.59萬劑AZ疫苗給台灣，相關移交工作將由該國衛生部與外交部共同負責。立陶宛指出，將持續落實歐盟協助全球抗疫及立陶宛向「第三國」人道援贈疫苗的行動，立陶宛援贈台灣疫苗是相關行動的一部分。

台灣總統府發言人張惇涵稱，由衷且誠摯感謝立陶宛政府再度展現對台灣的堅定支持，相信台灣人民也再次深受感動。張惇涵表示，這是繼7月底立陶宛捐贈2萬劑的疫苗抵台後，立陶宛政府再次宣布捐贈台灣疫苗，再次證明立陶宛熱愛民主、支持民主夥伴的力量，温暖而強大。

台灣外交部強調，台灣與立陶宛作為民主自由陣營的堅實夥伴，將持續攜手對抗疫情，為全球的和平、進步及繁榮作出貢獻。（Facebook＠台灣外交部）

張惇涵指出，台灣政府相關部門也將持續與立陶宛政府密切聯繫，進行後續工作事宜。台灣也會在共享民主、自由、人權等價值基礎上，持續強化雙方在各項領域的合作關係，並共同為全球團結防疫及捍衛普世價值，持續貢獻良善力量。

台灣外交部則稱，台灣與立陶宛是共享民主、自由與人權價值的重要夥伴，雙方緊密的情誼超越地理距離，各項合作交流與實質友好關係持續提升。台灣外交部強調，台灣與立陶宛作為民主自由陣營的堅實夥伴，將持續攜手對抗疫情，為全球的和平、進步及繁榮作出貢獻。