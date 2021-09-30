內地疫情｜增6宗本土個案均在黑龍江　福建廿日來首錄本土零確診

據國家衛健委通報，內地周三（29日）新增22宗新冠肺炎確診個案，其中本土個案有6宗，均在黑龍江省哈爾濱市。福建省則在疫情爆發20日後首次錄得本土零確診。



在哈爾濱市巴彥縣一處核酸檢測點，醫務人員為居民進行核酸檢測取樣。（新華社）

通報指，新增的22宗確診個案中，有16宗為境外輸入個案，分別是雲南5宗、上海3宗、廣東3宗、遼寧2宗、浙江1宗、福建1宗、山東1宗，其中包括2宗由境外輸入無症狀感染者轉歸確診（遼寧1宗、浙江1宗）。

而截至9月29日24時，內地現有確診個案908宗，其中4宗為重症個案，尚有27283名密切接觸者正在接受醫學觀察。

本土疫情方面，新增的6宗確診個案均在黑龍江省哈爾濱市，其中南崗區1宗、巴彥縣5宗。黑龍江省本輪本土疫情已增至81人（包括7宗本土無症狀感染者）染疫。

據了解，黑龍江本輪本土疫情的確診個案涉及了10餘場婚宴，其中最少一場有90多人赴宴、最多一場達500多人，參加婚宴人數總計2500人。

國家衛健委表示，福建疫情已基本得到有效控制、黑龍江疫情正處於關鍵期。（封面新聞）

此外，福建省自9月10日發現本輪本土疫情首宗確診個案後，首次錄得本土零確診。目前，福建本輪疫情已累計報告467人確診，目前住院318宗。

國家衛健委新聞發言人米鋒介在29日舉行的記者會上表示，近期發生的福建疫情已基本得到有效控制，要鞏固防控成果，防止疫情反彈；黑龍江疫情正處於關鍵期，需繼續加大防控力度，堅決遏制疫情擴散蔓延。

米鋒又指，國慶假期將至，人員流動增加，聚集性活動增加，疊加秋冬季因素，防控工作絲毫不能放鬆，各地要抓實抓細「外防輸入，內防反彈」各項措施，堅決防止疫情規模性輸入和反彈。