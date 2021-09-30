珠海航展｜戰略核潛艇模型首亮相　國產垂發系統實現「一坑四彈」

《澎湃新聞》報道，中國戰略導彈核潛艇一直披着神秘面紗，不時成為外界討論的熱點話題。此次航展，中國船舶集團首次向外界展示核潛艇。



從核潛艇模型來看，該潛艇是現役的戰略導彈核潛艇094型，配備了12個導彈發射筒，可攜帶12枚配備核彈頭的潛射彈道導彈。在2019年10月1日的國慶閲兵上，巨浪-2首次公開亮相，引發熱議，該導彈是中國第二代潛射遠程彈道導彈。

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據介紹，相較航展的模型，中國的094系列戰略核潛艇實際上有多種改進型號，其中長征18號艇是094型的最新型號。

與基本型不同，長征18號的094在龜背排水孔、指揮塔填角設計有諸多改進之處，以減少水下噪音。這款潛艇最大的改進之處是安裝巨浪-2潛射彈道導彈，並能夠真正投入到實際的戰備值班。

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除戰略核潛艇外，本次航展有關海軍最引人關注的消息，是中國新一代國產艦用導彈「垂直發射系統」（垂發系統）亮相，其中一種防空導彈還實現「一坑四彈」的設計，即在一個發射單元中能夠安裝4枚導彈。

另外，參展的中國航天科工集團也公開展示出諸如YJ-12E（CM-302）多平台超聲速導彈、CM-802B反艦導彈、CM-708UNB遠程潛對面導彈、CM-401彈道高速反艦導彈武器系統等產品。