泳將汪順被粉絲「扣帽」　中國奧委會：堅決抵制飯圈蔓延體育領域

27歲的中國游泳健將汪順在陝西的全運會贏得六面游泳金牌，27日回到浙江卻在機場遇到粉絲強行要為他戴帽，據了解該名粉絲為汪順後援會的成員。



30日，中國奧委會正式回應提到，堅決擁護中央「清朗『飯圈』亂象整治」專項行動，號召中國體育健兒不參與組織明星後援會，不發起或參與各類話題，堅決杜絕「飯圈」亂象向體育領域蔓延



27日汪順在杭州的機場遇上瘋狂粉絲，該名粉絲強行要為汪順戴帽，更在扶手電梯指住他大罵，網絡在影片流傳，引發熱議，據了解，這名粉絲的網名叫「秀色波瀾」，是後援會的人，她28日中午在微博為過分行為致歉。

對此，中國奧委會30日在官網發布聲明回應。該聲明指出，近日個別粉絲出於對國家隊運動員的喜愛，在機場等公共場合出現拉扯、推擠運動員等過激行為，造成了不良的社會影響。

中國奧委會表示，堅決擁護中央「清朗『飯圈』亂象整治」專項行動，號召中國體育健兒不參與組織明星後援會，不發起或參與各類話題，堅決杜絕「飯圈」亂象向體育領域蔓延。

該聲明強調，堅決反對利用「飯圈」從事營利活動，會貫徹落實中央網信辦《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》要求，營造健康清朗的網路輿論氛圍，也感謝社會各界對體育事業的支持幫助，感謝粉絲群體對中國體育健兒的關心愛護。

此外，該聲明也指出，第十四屆全運會結束后，國家隊運動員經過短暫調整，即將投入新一輪緊張的訓練參賽中，「希望社會各界能夠給予充分理解，在一如既往關心愛護運動員的同時，尊重運動員個人權益，理性追星，避免不當言行。」