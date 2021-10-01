內地疫情｜增10宗本土個案均在哈爾濱市　福建省繼續零確診

據國家衛健委通報，內地周四（9月30日）新增34宗新冠肺炎確診個案，其中本土個案有10宗，均在黑龍江省哈爾濱市，福建省則繼續錄得本土零確診。另有24宗為境外輸入個案，分別是雲南9宗，廣東6宗，上海5宗，北京1宗，內蒙古1宗，湖南1宗，四川1宗。當日無新增死亡病例，上海則新增2宗境外輸入疑似病例。



境外輸入方面，內地現有491宗確診病例，其中2宗為重症病例，現有2宗疑似病例。累計9049宗確診病例，累計8558宗治愈出院病例，無死亡病例。而截至周四24時，各地現有892宗確診病例，其中4宗為重症病例，累計90634宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告96162宗確診病例，現有2宗疑似病例。累計追蹤到1199462宗密切接觸者，尚有28376宗密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地新增25宗無症狀感染者，均為境外輸入；當日6宗轉為確診病例，其中5宗為境外輸入；當日14宗解除醫學觀察，均為境外輸入；尚有359宗無症狀感染者在醫學觀察，其中348宗屬境外輸入。

據黑龍江省衛健委官網公告，截至周四24時，全省現有84宗本土確診病例，6宗本土無症狀感染者。自周四24時起，哈爾濱市香坊區文政街道和興路65號院，阿城區金都街道金源世家小區，巴彥縣巴彥鎮公園麗景小區調整為中風險地區。