內地疫情｜貓咪檢測陽性安樂死惹關注　除此之外還有其他辦法？

黑龍江哈爾濱出現新冠肺炎疫情反彈，其中一個焦點是有確診者所飼養的3隻貓咪，因被檢測出對新冠病毒呈陽性反應，最終要安樂死。

內地傳媒引述疾控中心的專家意見指出，一方面中國缺乏針對動物感染新冠病毒後的管理措施，加上將受感染寵物集中隔離、接種疫苗的可行性不大，似乎現時中國在應對類似情況時，安樂死是唯一方法。



中國疾控中心病毒病預防控制所專家盧學新指出，目前有關新冠病毒還沒有累積足夠的數據，還不能確認新冠病毒是否可以在人和動物間循環傳播。哈爾濱的貓感染事件，有很大可能是寵物接觸新冠病毒後的偶發感染，若不處理及時，寵物會繼續污染環境，繼續造成傳播。

盧學新續稱，中國目前還沒有針對動物感染新冠病毒後的管理措施，而且由於動物及寵物的複雜性和多樣性，制定細則具有極大挑戰。盧學新認為，只能應綜合衡量以人類為主體的疾病控制，同時盡可能在保護動物福利的原則下進行疫情防控工作。

至於有不少網民建議將受感染寵物集中隔離，甚至為牠們接種疫苗，盧學新認為前者不可行，後者亦對疫情防控起不到作用。盧學新解釋，動物感染新冠病毒後是否會發病並不確定，有可能長期攜帶，也有可能只是一次性的感染，因此難以指導隔離措施。再者，動物品種多樣、習性各異，動物群體或不同動物間的接觸交流，會造成管理上的很多漏洞，統一管理難度太大。

至於能否跟預防瘋狗症一樣，為寵物接種新冠疫苗，盧學新亦稱，隨著新冠疫情的發展變化，新冠病毒正不斷變異，更加複雜嚴峻，目前應該還是盡快給人接種疫苗，建立免疫屏障。

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不過，報道有提到，事實上一些國家，在針對寵物感染新冠的情況有提供詳細的操作指南，例如美國CDC的《獸醫診所在COVID-19響應期間治療伴侶動物的臨時感染預防和控制指南》。《指南》提出，如果寵物主人有呼吸道症狀、疑似或確診新冠肺炎，不建議訪問獸醫診所，應考慮遠程醫療諮詢是否合適。如果可能，來自家庭以外的健康朋友或家人應將動物帶到獸醫診所。診所方面則應採取所有適當的預防措施，盡量減少接觸將動物帶到診所的人。但如果動物出現緊急情況，不應拒絕照顧動物。

《指南》甚至有對對新冠病毒呈陽性反應的寵物，在居家隔離和獸醫診所隔離等方面都提出詳細建議。例如照顧生病、檢測呈陽性的寵物，獸醫診所或醫院應該有可以將牠們與其他患者群體隔離的房間等措施。