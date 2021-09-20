三星堆｜學者闡述考古發現意義：揭示出一個前所未知的區域文明

四川廣漢市三星堆遺址被譽為「20世紀人類最重大考古發現之一」。早前考古學家更在新發現的6個「祭祀坑」中再出土逾千件文物，除了青銅扭頭跪坐人像、青銅人像戴龍形頭飾，更有一把與戰國時期青銅打緯刀形狀相似的玉刀。

中國社會科學院考古研究所副所長、研究員施勁松在內媒《光明日報》撰文闡述三星堆考古發現的意義，表示三星堆的這段歷史完全不見於文獻記載，考古學通過考古發現揭示出一個前所未知的區域文明。



施勁松又解釋，三星堆的考古發現重構了中國古代的文明圖景。過去人們秉持的是傳統的歷史觀，即四川地區無論是在地理上還是在文化上，都屬於中原或中原文明的「邊緣」。三星堆的考古發現讓大家認識到，在中原的商周文明之外，長江上游同時存在著一個獨具特色、可以和同時代的其他文明相媲美的區域性文明。因此三星堆的發現改變了大家對中國古代文明圖景的認識，也改變了大家的歷史觀。

此外，施勁松又指，三星堆的考古發現及其內涵極大地豐富了中國古代文明的多樣性。三星堆文化與其他文化之間的聯繫，顯示出溝通、交流之於古代文明形成和發展的意義。

施勁松指，從新石器時代文化、三星堆—金沙文化、東周時期的巴蜀文化，到秦漢王朝統一巴蜀，成都平原延續了2000多年的區域性文化匯入統一的秦漢文明。考古學揭示的一個特定區域的歷史，使大家更深刻地認識和理解了多元一體的中華文明的形成和發展進程。