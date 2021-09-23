三星堆｜古蜀人的主食是甚麼？　出土陶器揭示其喜愛食肉？

四川廣漢三星堆遺址出土的文物震驚世界，正值今年9月23日是第四個中國農民豐收節，就讓我們據最新的研究成果，一起看看「三星堆人」平日吃甚麼。



究竟3000多年前，生活在四川廣漢鴨子河畔的古蜀人種什麼樣的糧食？考古研究人員對三星堆4號祭祀坑出土植物遺存進行了初步研究，有了不少新發現。

成都文物考古研究院館員閆雪表示，研究人員在炭化物中分揀出一粒粟，在植矽體中識別出1粒疑似屬於稻葉的扇形植矽體。祭祀坑中出土的農作物遺存非常少，因此不認為它們與先民的祭祀活動相關，應該是混入的。稻和粟是三星堆先民重要的糧食作物，應是三星堆聚落中常見的植物。

閆雪解釋，在祭祀活動中，燃料收集和燃燒過程環節都有可能混入農作物，比如先民準備祭祀燃料時無意中混入，或者舉行祭祀的場地上散落有農作物，這些都能造成農作物混入祭祀燃料被填入坑中。

專家又指出，古蜀人應該是以大米為主食，因為小米只有零星發現。據專家分析，在三星堆人之前，曾有一批從甘肅、青海過來的人，他們是吃著小米進入成都平原的，但迅速學習了水稻種植技術。到了三千多前的三星堆，是以大米為主食的。

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除了大米作為主食，古蜀人也喜愛食肉。四川省文物考古研究院三星堆遺址工作站的站長雷雨表示，雖然成都平原的土壤是酸性土壤，不太利於動物骨骼的保存，遺址區發現的動物的相關痕跡不是太多，但是大量出土的陶器有跟動物有關的形象，比如說陶豬、陶雞、陶鴨甚至陶鵝，推測古蜀人的餐桌上會有這些動物。

雷雨又補充，古蜀人還會吃魚。因為三星堆遺址也是河流密布的地方，魚也非常的多，而且魚的形象在三星堆文物上表現得也非常多。