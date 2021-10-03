內地限電｜中國搶購煤炭加劇全球資源爭奪　亞洲煤價創新高

內地多個省份日前傳出限電停產，在外界諸多揣測之下，央視新聞發表評論文章，點出「電煤供給短缺」的基本事實。

彭博社1日報道指，由於中國搶購煤炭，使全球資源爭奪戰加劇，澳洲紐卡素港（Newcastle）的優質燃煤價格升至每公噸203.2美元，超越2008年7月締造的紀錄，再創新高。



內地專家表示，多地推出限電措施也有共因，即煤價長期高位運行。近期煤炭供應偏緊，煤價與基準電價嚴重倒掛。（中新社）

紐卡素港是全球最大的燃煤市場，而當地燃煤價格是亞洲市場的基準。報道又指，在天然氣價格上漲的歐洲，對燃煤的需求也再度升溫。

報道稱，其中一個推升燃煤價格的是供應鏈問題。中國原本就苦於提高本國的煤炭產量，主要是先前發生的意外事故，使當局加強安全控管。而豪雨、勞工問題、運輸瓶頸，又阻礙了印尼、澳洲、哥倫比亞、南非等國出口煤炭至中國。

高盛集團上月預測，紐卡素港的燃煤價格，在10-12月可能平均為每公噸190美元。

據早前報道，央視新聞發表評論文章表示，此輪多地限電，主要還是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛、聯絡線淨受能力下降等因素影響。當前國內動力煤、煉焦煤產能明顯收縮，加上煤炭進口量減少，蒙煤通關量偏低，電煤供給短缺明顯。與中國經濟復蘇伴生的高用電需求不匹配。另外，部分地方緊急限電，還跟沒把握好產業升級節奏、沒做好平時能源管理工作、沒跳出運動式減碳窠臼有關。